شؤون فلسطينية

حنا ناصر: ننتظر المرسوم الرئاسي الذي يحدد موعد الانتخابات للبدء الفعلي لها

حنا ناصر: ننتظر المرسوم الرئاسي الذي يحدد موعد الانتخابات للبدء الفعلي لها
رام الله - دنيا الوطن
أطلع رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، ممثلي الفصائل والأحزاب السياسية في الضفة، على جاهزية اللجنة من الناحية الفنية لإجراء الانتخابات.

وقال رئيس اللجنة، خلال اللقاء، الذي عقد اليوم الإثنين، ننتظر صدور المرسوم الرئاسي، الذي يحدد موعد الانتخابات من أجل بدء العمل الفعلي لإجرائها.

وبيّن أن هذه الاجتماعات مع الفصائل والتي تجري اليوم في الضفة الغربية ومن المقرر إجراؤها في قطاع غزة، تأتي ضمن مسؤولية اللجنة في تعزيز مشاركة كافة الفصائل والأحزاب السياسية في أي انتخابات مقبلة، والاستماع لمواقفهم وتوجهاتهم فيما يتعلق بالانتخابات، وهي خطوات ضرورية لإنجاح العملية الديمقراطية وضمان أوسع مشاركة فيها في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة على حد سواء.

ويجري التنسيق حالياً مع جميع الأطراف المعنية، من أجل أن يتوجه وفد من لجنة الانتخابات برئاسة ناصر الى قطاع غزة في وقت لاحق، لعقد اجتماعات مماثلة مع قادة الفصائل في القطاع لنفس الغرض.

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