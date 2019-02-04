شؤون فلسطينية

الهرفي: حكومة التوافق كانت على قدر المسؤولية وامام الجديدة الكثير من التحديات

الهرفي: حكومة التوافق كانت على قدر المسؤولية وامام الجديدة الكثير من التحديات
رام الله - دنيا الوطن
أكد سلمان الهرفي سفير دولة فلسطين في فرنسا، أن حكومة الدكتور رامي الحمد الله المستقيلة كانت خلال فترة عملها على قدر المسؤولية وانها قامت بكل واجباتها تجاه المواطن الفلسطيني وتجاه الوطن ككل، بيد أن الحكومة الجديدة ستكون ذات صبغة سياسية لمواجهة التحديات المتعلقة بالاحتلال الاسرائيلي لأراضي دولة فلسطين وكذلك المتعلقة بانهاء الانقسام الداخلي.

جاء ذلك خلال لقائه، أوريليان لوشوفالييه المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في قصر الأليزيه، اليوم الاثنين، للتباحث في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشار الهرفي إلى أن التحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية في كامل اراضي دولة فلسطين المحتلة ستكون من اولويات الحكومة الجديدة.

وتوجه السفير الهرفي بالشكر لفرنسا على دورها الداعم للتوصل الى حل عادل للقضية الفلسطينية على اساس قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وفق القوانين الدولية ذات الصلة.

كما عبر عن شكره خاصة على رفع فرنسا لمساهمتها المالية في ميزانية وكالة الاونروا، منوهاً بالجهود الفرنسية المبذولة لدعم الاونروا حالياً ومستقبلاً. 

واعتبر الهرفي أن الازمة المالية لهذه الوكالة المسؤولة عن الصحة والتعليم وتقديم الخدمات الاساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين هي أزمة سببها الانحياز الامريكي الكامل للاحتلال الاسرائيلي والإجراءات التي اتخذتها ادارة ترامب لفرض الحل الاسرائيلي على القضية الفلسطينية من خلال استهداف قضايا الحل النهائي كاللاجئين بوقف المساهمة الامريكية في تمويل الاونروا والقدس بالاعتراف بها عاصمة لاسرائيل.

وندد الهرفي بقرار اسرائيل الأحادي سحب بعثة المراقبين الدوليين من مدينة الخليل معتبراً أن هذا القرار هو انتهاك للاتفاقيات الموقعة حيث أن اسرائيل تتصرف على أنها دولة فوق أي قانون أو اتفاق.

كما أكد الهرفي على ان سحب المراقبين الدوليين من مدينة الخليل بقرار منفرد من دولة الاحتلال الإسرائيلي يشكل خرقا فاضحا وواضحا لاتفاقيات السلام التي وقعتها إسرائيل نفسها برعاية دولية، وأنها تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات. فلا يمكن ان تستمر إسرائيل بالتصرف على انها فوق القانون دون محاسبة، الامر الذي سيزيد من اليأس والتطرف في المنطقة والعالم.

بدوره شدد لوشوفالييه على تمسك بلاده بموقفها بضرورة التوصل لحل سلمي على قاعدة وجود دولتين تعيشان جنباً الى جنب في أمن وسلام، كما اكد على دعم بلاده للمصالحة الفلسطينية، وعلى استمرار الدعم الفرنسي للشعب الفلسطيني سواء بالدعم المقدم مباشرة او بشكل غير مباشر عن طريق المنظمات الدولية.

من جهة أخرى استقبل وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان السفراء العرب والاجانب المعتمدين في باريس بمناسبة العام الجديد، وشارك في اللقاء سفير فلسطين لدى فرنسا سلمان الهرفي.

وقدم لودريان تهانيه للسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي الاجنبي في العاصمة الفرنسية كما عبر عن تمنياته بعام مليء بالسلام في ارجاء العالم. 

وأكد على ضرورة حل النزاعات الدولية عن طريق الحوار، وفي هذا الصدد شدد على الرؤية الفرنسية بضرورة حل القضية الفلسطينية وفقاً لمبدأ حل الدولتين وبالاستناد الى القرارات الصادرة عن المرجعيات الدولية.

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