الاحتلال يقرر هدم منزل الأسير عاصم البرغوثي وينوي تدمير غرفة الشهيد صالح

رام الله - دنيا الوطنأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي، أن اللواء نداف بادان قائد القيادة المركزية، أمر اليوم الاثنين، بهدم المنزل الذي كان يعيش فيه الاسير عاصم البرغوثي في بلدة كوبر برام الله.واشار المتحدث، إلى إن قرار الهدم صدر، بعد رفض التماس عائلة البرغوثي على الهدم.إلى ذلك، سلمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، عائلة البرغوثي، اخطارا حول نية الجيش هدم الشقة التي عاش فيها الشهيد صالح البرغوثي برام الله.وكان صالح البرغوثي قد استشهد قبل ما يقارب الشهر، بعد أن اطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي النار عليه بشكل متعمد، وذلك بعد أن أخرجته من السيارة التي كان يقودها، في مدينة رام الله.