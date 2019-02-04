شؤون فلسطينية

إذاعة الجيش الإسرائيلي: حماس حققت انجازات كبيرة

إذاعة الجيش الإسرائيلي: حماس حققت انجازات كبيرة
رام الله - دنيا الوطن
تطرقت إذاعة الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين، إلى الإنجازات التي حققتها حركة حماس في جولتها الأخيرة للخارج، موضحةً بأن حماس قد نجحت في الحصول على الشرعية الدولية.

ووفقاً للإذاعة، فقد أصبح بمقدور حماس الخروج لزيارات ولقاءات خارجية في جميع أنحاء العالم، كما أنها نجحت أيضاً في الآونة الأخيرة في زيادة حجم الصادرات من غزة إلى "إسرائيل"، علاوة عن إنجازات أخرى حققتها الحركة ووعدت الإذاعة بنشرها خلال الأيام المقبلة.

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