فلسطين تترأس المكتب التنفيذي للمنظمة العربية للإدارات الانتخابية









رام الله - دنيا الوطنتم اختيار دولة فلسطين لرئاسة المكتب التنفيذي للمنظمة العربية للإدارات الانتخابية، وذلك خلال الاجتماع الثالث للجمعية العامة للمنظمة في البحر الميت بالأردن والذي عقد يوم أمس الأحد.وخلال الاجتماع انتخبت الجمعية العامة للمنظمة أعضاء المكتب التنفيذي الثاني، حيث تم اختيار هشام كحيل المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية-فلسطين رئيساً للمكتب التنفيذي للمنظمة، وعضوية كل من حسين آدم من اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الصومالية، وعبد الحكيم بالخير من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية.من جهة أخرى، تم اختيار الأردن ممثلا بالدكتور خالد كلالدة رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب-الأردن رئيساً للجمعية العامة للمنظمة العربية في دورتها الثالثة.وعلى هامش اجتماع الجمعية العامة الثالث للمنظمة، يعقد أيضاً مؤتمر تسوية الشكاوى والطعون الانتخابية في الدول العربية والتي تستمر لمدة يومين.جدير بالذكر بأن المنظمة العربية للإدارات الانتخابية تضم لجان الانتخابات في 11 دولة عربية هي: الأردن وفلسطين وليبيا والصومال وجزر القمر والعراق وتونس وموريتانيا والسودان واليمن ولبنان.