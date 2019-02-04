قائد شرطة الاحتلال يقود اقتحاماً استفزازياً للمسجد الأقصى





رام الله - دنيا الوطنقال مسؤول العلاقات العامة والاعلام في الأوقاف الاسلامية فراس الدبس، اليوم الاثنين، إن ما يسمى بقائد شرطة الاحتلال في القدس "يورام هليفي" يرافقه مجموعة من كبار ضباط شرطة الاحتلال، اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، في فترة الاقتحامات بعد ظهر اليوم.ونفذ المتطرف هليفي ومن معه جولة استفزازية في المسجد الأقصى، وسط شروحات حول أُسطورة الهيكل المزعوم.يذكر أن المسجد الأقصى بات نقطة الاستهداف الرئيسية للاحتلال وقياداته السياسية والحزبية والأمنية وللجماعات اليهودية المتطرفة التي تنضوي في اطار ما يسمى "اتحاد منظمات الهيكل المزعوم"، خاصة بعد اعلان ترمب المشؤوم باعتبار القدس عاصمة للاحتلال ونقل سفارة بلاده اليها.