شؤون فلسطينية

ابراش يجري لقاءات مع مدير عام بيت مال القدس ومسؤولين بالمغرب

ابراش يجري لقاءات مع مدير عام بيت مال القدس ومسؤولين بالمغرب
رام الله - دنيا الوطن
أجرى الدكتور إبراهيم أبراش رئيس مجلس أمناء جامعة الأزهر- غزة لقاء مع الدكتور محمد سالم الشرقاوي مدير عام وكالة بيت مال القدس الشريف في المملكة المغربية، وقدم له الشكر والتقدير والامتنان على دعم الملك محمد السادس وبيت مال القدس الشريف لإنشاء مبنى كلية الملك الحسن الثاني للعلوم الزراعية والبيئية، بمكرمة من جلالة الملك محمد السادس، والذي أُنجز بالكامل في الحرم الجامعي الجديد جنوب غزة.

كما قدم شرحاً تفصيلياً عن وضع الجامعة والصعوبات التي تواجهها في ظل الحصار على قطاع غزة والصعوبات المالية التي تواجهها نتيجة الحصار، مما أدى إلى عدم تمكن الطلبة من دفع الرسوم الدراسية، وطالب بإمكانية تقديم مزيداً من الدعم للجامعة لتطويرها والرقي بها.

وقد وعد الدكتور الشرقاوي بالعمل على توفير الدعم الأكاديمي والمالي وإنشاء المشاريع المختلفة للجامعة، والعمل على فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات مختلفة من خلال اتصالات من قبل بيت مال القدس مع مؤسسات داعمة مختلفة لتقديم الدعم لجامعة الأزهر وتطويرها.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس مجلس الأمناء خلال زيارته للمغرب عميد معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة في المملكة المغربية لبحث التعاون المشترك بين المعهد والجامعة لتطوير كلية الطب البيطري، التي حصلت الجامعة على اعتراف بها من الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة في وزارة التعليم العالي.

كما سيجري رئيس مجلس الأمناء لقاء مع اتحاد الجامعات الإسلامية في المملكة المغربية لبحث التعاون المشترك بين جامعة الأزهر –غزة واتحاد الجامعات الإسلامية وسبل دعمها في مجالات مختلفة.

أخبار ذات صلة

إذاعة الجيش الإسرائيلي: حماس حققت انجازات كبيرة

إذاعة الجيش الإسرائيلي: حماس حققت انجازات كبيرة

فلسطين تترأس المكتب التنفيذي للمنظمة العربية للإدارات الانتخابية

فلسطين تترأس المكتب التنفيذي للمنظمة العربية للإدارات الانتخابية

قائد شرطة الاحتلال يقود اقتحاماً استفزازياً للمسجد الأقصى

قائد شرطة الاحتلال يقود اقتحاماً استفزازياً للمسجد الأقصى

عودة: انتخابات الغرف التجارية كانت حرة ونزيهة

عودة: انتخابات الغرف التجارية كانت حرة ونزيهة

(فدا): الأولوية الآن لحكومة كفاءات وإصدار مرسوم رئاسي لإجراء انتخابات شاملة

(فدا): الأولوية الآن لحكومة كفاءات وإصدار مرسوم رئاسي لإجراء انتخابات شاملة

رام الله: حُكم رادعٌ لمُدان بتهمة القتل

رام الله: حُكم رادعٌ لمُدان بتهمة القتل

مصدر بنكي: اختلاف بنسب صرف رواتب السلطة وعدد من الموظفين والأسرى غير مدرجة أسماؤهم

مصدر بنكي: اختلاف بنسب صرف رواتب السلطة وعدد من الموظفين والأسرى غير مدرجة أسماؤهم

سلطة الأراضي تُطلق خدمة التحقق من صحة مُستخرجات القيد الصادرة عنها

سلطة الأراضي تُطلق خدمة التحقق من صحة مُستخرجات القيد الصادرة عنها

التعليقات

الدنيا حكايات

سلطة فلسطينية بلا حكومة

سلطة فلسطينية بلا حكومة

شؤون فلسطينية

فلسطين تترأس المكتب التنفيذي للمنظمة العربية للإدارات الانتخابية

فلسطين تترأس المكتب التنفيذي للمنظمة العربية للإدارات الانتخابية

قائد شرطة الاحتلال يقود اقتحاماً استفزازياً للمسجد الأقصى

قائد شرطة الاحتلال يقود اقتحاماً استفزازياً للمسجد الأقصى

ابراش يجري لقاءات مع مدير عام بيت مال القدس ومسؤولين بالمغرب

ابراش يجري لقاءات مع مدير عام بيت مال القدس ومسؤولين بالمغرب

عودة: انتخابات الغرف التجارية كانت حرة ونزيهة

عودة: انتخابات الغرف التجارية كانت حرة ونزيهة

رام الله: حُكم رادعٌ لمُدان بتهمة القتل

رام الله: حُكم رادعٌ لمُدان بتهمة القتل

سلطة الأراضي تُطلق خدمة التحقق من صحة مُستخرجات القيد الصادرة عنها

سلطة الأراضي تُطلق خدمة التحقق من صحة مُستخرجات القيد الصادرة عنها

وزيرة الاقتصاد تُعلن اختتام عملية إجراء انتخابات الغرف التجارية الصناعية

وزيرة الاقتصاد تُعلن اختتام عملية إجراء انتخابات الغرف التجارية الصناعية

مستوطنون يخطّون شعارات عنصرية في بلدة دير دبوان شرق رام الله

مستوطنون يخطّون شعارات عنصرية في بلدة دير دبوان شرق رام الله

منوعات

شكوى مصرية بعد &#34;إساءة مستفزة&#34; لمحمد صلاح في قناة تونسية

شكوى مصرية بعد "إساءة مستفزة" لمحمد صلاح في قناة تونسية

أزمة علا الفارس تتجدد بعد مطالبات بطردها من الإمارات بسبب تغريدة

أزمة علا الفارس تتجدد بعد مطالبات بطردها من الإمارات بسبب تغريدة

فيديو لشاروخان يصدم جمهوره ويثير غضباً واسعاً

فيديو لشاروخان يصدم جمهوره ويثير غضباً واسعاً

إليسا تُبكي جمهورها بكلمات عن مرضها على المسرح الذي فقدت وعيها عليه

إليسا تُبكي جمهورها بكلمات عن مرضها على المسرح الذي فقدت وعيها عليه

بعدما كشفت خيانته لها مع رجل.. قمر تنشر صورة حبيبها بعدما هددها بقتل ابنها

بعدما كشفت خيانته لها مع رجل.. قمر تنشر صورة حبيبها بعدما هددها بقتل ابنها

قبل شهيرة وسهير رمزي.. 14 فنانة قررن خلع الحجاب

قبل شهيرة وسهير رمزي.. 14 فنانة قررن خلع الحجاب

هل هذه الصورة التي نشرها مدير أعمال هيفاء وهبي إعلاناً رسمياً لعلاقتهما؟

هل هذه الصورة التي نشرها مدير أعمال هيفاء وهبي إعلاناً رسمياً لعلاقتهما؟

نقل فنانة شهيرة للمستشفى بعد جلسة تصوير مثيرة

نقل فنانة شهيرة للمستشفى بعد جلسة تصوير مثيرة

فتاة تدعو لمذيع سعودي بـ&#34;التوفيق&#34; فتلقت صدمة قاسية

فتاة تدعو لمذيع سعودي بـ"التوفيق" فتلقت صدمة قاسية

أفضل موهبة عربية في أمريكا.. بسمة العتيبي أول مطربة بوب سعودية تسحر الجمهور بصوتها

أفضل موهبة عربية في أمريكا.. بسمة العتيبي أول مطربة بوب سعودية تسحر الجمهور بصوتها

عربي

أبو الغيط يدعو دول الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بدولة فلسطين

أبو الغيط يدعو دول الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بدولة فلسطين

الرئيس العراقي: ترامب لم يطلب إذناً لمراقبة إيران

الرئيس العراقي: ترامب لم يطلب إذناً لمراقبة إيران

البشير: على الشباب الاستعداد لبناء السودان

البشير: على الشباب الاستعداد لبناء السودان

نجل سلمان العودة: لا بوادر للإفراج عن والدي

نجل سلمان العودة: لا بوادر للإفراج عن والدي