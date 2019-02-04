ابراش يجري لقاءات مع مدير عام بيت مال القدس ومسؤولين بالمغرب

رام الله - دنيا الوطنأجرى الدكتور إبراهيم أبراش رئيس مجلس أمناء جامعة الأزهر- غزة لقاء مع الدكتور محمد سالم الشرقاوي مدير عام وكالة بيت مال القدس الشريف في المملكة المغربية، وقدم له الشكر والتقدير والامتنان على دعم الملك محمد السادس وبيت مال القدس الشريف لإنشاء مبنى كلية الملك الحسن الثاني للعلوم الزراعية والبيئية، بمكرمة من جلالة الملك محمد السادس، والذي أُنجز بالكامل في الحرم الجامعي الجديد جنوب غزة.كما قدم شرحاً تفصيلياً عن وضع الجامعة والصعوبات التي تواجهها في ظل الحصار على قطاع غزة والصعوبات المالية التي تواجهها نتيجة الحصار، مما أدى إلى عدم تمكن الطلبة من دفع الرسوم الدراسية، وطالب بإمكانية تقديم مزيداً من الدعم للجامعة لتطويرها والرقي بها.وقد وعد الدكتور الشرقاوي بالعمل على توفير الدعم الأكاديمي والمالي وإنشاء المشاريع المختلفة للجامعة، والعمل على فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات مختلفة من خلال اتصالات من قبل بيت مال القدس مع مؤسسات داعمة مختلفة لتقديم الدعم لجامعة الأزهر وتطويرها.ومن المقرر أن يلتقي رئيس مجلس الأمناء خلال زيارته للمغرب عميد معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة في المملكة المغربية لبحث التعاون المشترك بين المعهد والجامعة لتطوير كلية الطب البيطري، التي حصلت الجامعة على اعتراف بها من الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة في وزارة التعليم العالي.كما سيجري رئيس مجلس الأمناء لقاء مع اتحاد الجامعات الإسلامية في المملكة المغربية لبحث التعاون المشترك بين جامعة الأزهر –غزة واتحاد الجامعات الإسلامية وسبل دعمها في مجالات مختلفة.