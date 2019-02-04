عودة: انتخابات الغرف التجارية كانت حرة ونزيهة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم الاثنين، عن اختتام عملية اجراء انتخابات الغرف التجارية الصناعية في محافظات الضفة الغربية، بنسبة تصويت بلغت 78% من إجمالي أصحاب الاقتراع.وقالت عودة، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس اللجنة المركزية لانتخابات الغرف التجارية القاضي بشار نمر، إن الانتخابات "تمت بسلاسة وسهولة ويسر، وكانت حرة ونزيهة وديمقراطية بشهادة الجميع".وجرى الاقتراع لانتخاب مجالس إدارة لسبع غرف تجارية، فيما فازت المجالس الست المتبقية بالتزكية.وأضافت أن انتخابات الغرف التجارية لهذه الدورة "نفذت لأول مرة وفق قانون ونظام فلسطيني، وتأتي كاستحقاق وطني وقانوني وديمقراطي، لتجديد مجالس إدارات الغرف التجارية، وضخ دماء جديدة، تتولى زمام إحداث التطوير والتغيير المطلوب في واقع الغرف التجارية والمراكمة على الانجازات التي حققتها المجالس السابقة، ووضع الخطط التي من شانها أن تستجيب لمتطلبات التنمية الاقتصادية، والارتقاء بالخدمات التي تُقدم لمنتسبي هذه الغرف".وأشارت إلى أن هذه الانتخابات "جاءت متفقة وبرنامج الإصلاح الداخلي الشامل الذي تقوده الحكومة الفلسطينية، ممثلة بوزارة الاقتصاد الوطني بصفتها الوزارة صاحبة الاختصاص، وتكمن أهمية إجراء الانتخابات، نظراً لمساهمتها في توفير الخدمات المطلوبة، ليتمكن التجار، والصُناع والمستثمرون من أداء أعمالهم بالشكل الأمثل".واعتبرت عودة الانتخابات "رافعة حقيقية لتحسين وتطوير مؤسسات الغرف التجارية وأداةً مهمةً لتعزيز الشراكة وتحمل المسؤوليات اتجاه تنمية الاقتصاد الوطني، ونحن ماضون قدماً في بناء اقتصاد وطني قوي، الأمر الذي يستدعي وجود مؤسسات قوية تلبي متطلبات التحول الاقتصادي".وقالت: نُعول على هذه الانتخابات في فرزها لكفاءات قادرة على الارتقاء بالخدمات وتقديمها بشكل متقدم، وتلبية احتياجات منتسبي الغرف وتنفيذ أهداف الغرف في خدمة الاقتصاد الوطني، مع تأكيدنا على أن إعادة هيكلة مؤسسات القطاع الخاص يلعب دورا مهما في تطوير وتحسين اقتصادنا، وركيزة اساسية لمواجهة كافة التحديات، والمراكمة على الانجازات التي نحققها في مختلف المجالات. نحرص بأن تكون مؤسسة الغرف التجارية بعد بلوغها هذا الاستحقاق الديمقراطي المتمثل بانجاز مشروع الانتخابات هي الركيزة الأساسية والإطار المؤسسي الأهم في تمثيل القطاع الخاص الفلسطيني.وأكدت أن انتخابات الغرف التجارية الصناعية "تشكل مدخلاً مهماً وضرورياً في تقوية مؤسسات القطاع الخاص وخاصة الغرف التجارية والصناعية، كي تقوم بدورها وبمسؤولياتها اتجاه تنمية اقتصادنا ومواجهة كافة التحديات، خاصة في قطاع غزة، الذي يعاني من وضع اقتصادي كارثي".وعن انتخابات الغرف التجارية في محافظات قطاع غزة، قالت عودة "غزة ليست بعيدة عن خططنا، وننتظر الظروف المواتية لإجراء الانتخابات هناك".من جهته، قال نمر ان عملية الاقتراع، ان نسبة الاقتراع في المحافظات السبع كانت كالآتي: قلقيلية وسلفيت بنسبة 88.8% لكل منهما، وجنين بنسبة 73.5%، وطولكرم بنسبة 81.7%، والخليل بنسبة 85.9%، ونابلس بنسبة 76.4%، فيما كانت أقل نسبة اقتراع لغرفة رام الله والبيرة وبلغت 55.6%.أما الغرف التجارية التي فازت مجالسها بالتزكية، فشملت: القدس، وأريحا، وبيت لحم، وجنوب الخليل، وشمال الخليل، وطوباس.