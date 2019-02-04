شؤون فلسطينية

(فدا): الأولوية الآن لحكومة كفاءات وإصدار مرسوم رئاسي لإجراء انتخابات شاملة

(فدا): الأولوية الآن لحكومة كفاءات وإصدار مرسوم رئاسي لإجراء انتخابات شاملة
الاتحاد الوطني الديمقراطي (فدا)
خاص دنيا الوطن - هيثم نبهان
أعلن الاتحاد الوطني الفلسطيني (فدا) موقفه من المشاركة في الحكومة الفصائلية، التي تنوي حركة فتح تشكيلها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقالت عضو المكتب السياسي، نائب الأمين العام لـ (فدا) سهام البرغوثي، في تصريحات لـ "دنيا الوطن": نحن نقول: إن الأولويات، تتطلب حواراً وطنياً شاملاً، على أساسها أن تتم الدعوة لانتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، حيث ما أمكن، وهذا يتطلب مرسوماً رئاسياً لإجراء الانتخابات.

وأضافت: لحين إجراء الانتخابات، أي حكومة ستتشكل يجب أن تكون مهمتها الأساسية، لفترة مؤقتة للتحضير للانتخابات، وتكون من كفاءات ومستقلين، وأن تقوم بعملية الإعداد والتحضير للانتخابات، ويمكن أن تخرج من مأزقنا الحالي لإنهاء الانقسام وإعادة وحدة الشعب، بتوافق لإجراء هذه الانتخابات.

وشددّت البرغوثي على أن "هذا الرأي هو الذي قلناه لحركة فتح خلال الاجتماع الثنائي، الذي تم عقده مؤخراً"، مشيرة إلى وجوب إعطاء مجال لحوارات موسكو، نأمل أن يحدث تغيير بناءً على هذا اللقاء.

وأكدت نائب الأمين العام لـ (فدا) أن الأولولة الآن لإصدار مرسوم رئاسي، لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، إن أمكن، وأن يتم تشكيل حكومة من كفاءات ومستقلين، تكون مهمتها الإعداد للانتخابات.

وقالت البرغوثي: إن هناك لقاءً في موسكو، وحسب تطور الوضع سنعلن الموقف النهائي، وسنعلن موقفنا من المشاركة في الحكومة بعد هذا الحوار.

وكان أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، ماجد الفتياني، قال: إن الحوار حول الحكومة الفصائلية الجديدة، سينتهي اليوم مع فصائل منظمة التحرير، مشيراً إلى أنه حتى اللحظة، لم يتم الحديث عن أي أسماء لرئيس الوزراء، أو الوزراء.

وأكد الفتياني، أن فتح تجري حواراً مع فصائل منظمة التحرير، لضرورة تشكيل حكومة فصائلية سياسية، والمسؤول عن إجراء المشاورات، هو رئيس الوزراء، الذي سيكلفه الرئيس محمود عباس خلال الأيام المقبلة.

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