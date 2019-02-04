رام الله: حُكم رادعٌ لمُدان بتهمة القتل

رام الله - دنيا الوطنأصدرت محكمة استئناف رام الله، الهيئة الحاكمة، برئاسة القاضي محمود جاموس، وعضوية القاضي ارليت هارون، والقاضي أمجد لبادة، اليوم الاثنين، حكماً حضورياً بحق المُدان (ل. م) بتهمة القتل القصد خلافاً للمادة 326 من قانون العقوبات لسنة 1960، بالأشغال الشاقة مدة 15 عاماً على أن تُحسم منها مدة توقيفه.