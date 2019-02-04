سلطة الأراضي تُطلق خدمة التحقق من صحة مُستخرجات القيد الصادرة عنها





وذلك بإظهار الأسماء التي احتواها مستخرج القيد ومقارنتها بالأسماء المدرجة في الورقة، التي بحوزة المواطن من خلال الدخول على الموقع الالكتروني لسلطة الأراضي

www.pla.gov.ps والدخول على خدمات المواطنين، خدمة التحقق من مستخرجات القيد، وإدخال الرقم السري، وتاريخ إصدار المستخرج.



إلى ذلك، وفي خطوة سابقة، قامت سلطة الأراضي بتغيير الورق المستخدم في طباعة مستخرجات القيد، وذلك باستخدام نوعية ورق من الصعب تزويره والتلاعب فيه.





وبدوره، قال رئيس سلطة الأراضي: إن العمل متواصل في تطوير الخدمات المقدمة للجمهور، بما يضمن توفير الحماية الكاملة للمستندات الصادرة عن سلطة الأراضي، ومنع أي عمليات تزوير تقع عليها، مشيراً إلى أن هذه الخطوات من شأنها ضبط عمليات البيع والشراء، ومنع تسريب العقارات من خلال تزوير المستندات، الأمر الذي من شأنه تحقيق السلم الاجتماعي وتقليل القضايا المنظورة في المحاكم، بوقوع عمليات تزوير في سندات الملكية، والطعن في صحتها.

رام الله - دنيا الوطنفي إطار جهودها المتواصلة لتطوير الخدمات الإلكترونية الموجهة للجمهور، ولمنع عمليات النصب والتزوير في مستخرجات القيد الصادرة عن الإدارة العامة للأراضي والعقارات " الطابو" أتاحت الإدارة العامة للحاسوب وتكنولوجيا المعلومات خدمة الاستعلام والتحقق من صحة مستخرج القيد.