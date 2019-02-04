مستوطنون يخطّون شعارات عنصرية في بلدة دير دبوان شرق رام الله

رام الله - دنيا الوطنخطّ مستوطنون، اليوم الاثنين، شعارات عنصرية باللغة العبرية، في بلدة دير دبوان، شرق رام الله.وقال رئيس بلدية دير دبوان، منصور منصور: إن مستوطنين اقتحموا القرية، وخطوا شعارات عنصرية على جدران أحد المساجد، وعدد من مركبات المواطنين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).من جانبه، استنكر وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، كتابة المستوطنين شعارات عنصرية على جدران مسجد بلدة دير دبوان.وقال: لم يعد هناك أماكن عبادة آمنة في ظل الاعتداءات والجرائم التي تتعرض لها من قبل الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، معتبراً أن هذا الاعتداء عنصرية استفزازية جديدة، تضاف إلى قائمة الجرائم الإسرائيلية المتسلسلة بحق المقدسات.واعتبر ادعيس، أن حماية الأماكن المقدسة في فلسطين لا يقع على عاتق الفلسطينيين وحدهم، بل هو بحاجة إلى دعـم ومساندة كافة أبناء العالمين العربي والإسلامي، والشرفاء في جميع أنحاء العالم.