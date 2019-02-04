سامر وشاح يُناشد وزير الصحة: "لحم وعضلات جدران بطني تتآكل"



وختم: " أنا الأن في منزلي وأحتاج لغيار مرتين يوميا، حيث يفرز الجسم من تلف الانسجة وتأكل لحم وعضلات جدران البطن صديد ناتج عن التهاب وجرثومة حادة، كما أعاني ايضا من مرض السكر وضغط بحاجة إلى العلاج بالخارج وسبق لي تعالجت في مشفى أخلوف في داخل اسرائيل لمدة سبع سنوات".

للتواصل :0597721233 وختم: " أنا الأن في منزلي وأحتاج لغيار مرتين يوميا، حيث يفرز الجسم من تلف الانسجة وتأكل لحم وعضلات جدران البطن صديد ناتج عن التهاب وجرثومة حادة، كما أعاني ايضا من مرض السكر وضغط بحاجة إلى العلاج بالخارج وسبق لي تعالجت في مشفى أخلوف في داخل اسرائيل لمدة سبع سنوات".

رام الله - دنيا الوطنناشد المواطن سامر سامي وشاح وزير الصحة بالعمل على تحويلي لاستكمال علاجه.وقال المريض وشاح والذي يحمل هوية رقم 801511627، ويبلغ من العمر 32 عاماً، ويقطن مخيم البريج بلوك 12 بجوار ولديه اسرة مكونة من 6 أفراد: "تعرضت لإصابة شديدة في البطن أدت إلى تعطيل الاجهزة الداخلية للبطن والأحشاء تحديدا في البنكرياس والمعدة والأمعاء، مما أدى ذلك لإجراء أكثر من 4 عمليات في البطن".وأضاف في مناشدته لـ "دنيا الوطن": "أثناء إجراء العلميات حدث فتك جراحي كبير في جدران البطن مع تآكل وتلف عضلات وأنسجة وخلايا العصب الحس لجدران البطن والعصب المكونة لجدران البطن وتم اصلاح جدران البطن في شبكة بيولوجية لكن دون فائدة، وحاليا أعاني من انسداد معوي غير وضع من تلف وتأكل أنسجة جدران البطن والفتك الجراحي طوله 35 سم وبعرض 20 سم".