شؤون فلسطينية

النتشة: 26 فاسداً جاري العمل على إلقاء القبض عليهم لمحاكمتهم

النتشة: 26 فاسداً جاري العمل على إلقاء القبض عليهم لمحاكمتهم
رئيس هيئة مكافحة الفساد "رفيق النتشة"
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة: إن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الاستعانة بـ (إنتربول) لمتابعة قضايا هؤلاء الأشخاص، حيث تم القبض على متهمين بسرقة أموال من هيئة البترول، وكان عددهم خمسة أشخاص، كان أحدهم في الأردن وقدمنا دعوى ضده بالمحكمة، والتي حكمت بدورها باسترداد هذا الشخص، وهو شادي حمزة، المدير المالي لهيئة البترول، والذي كان يحمل جواز سفر أردنياً، وحكمت المحكمة بتسليمه لهيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، واعتمد الملك الأردني قرار المحكمة، وتم تسليمه للجانب الفلسطيني، وهذه الحالة قبل قبولنا كعضو ثابت بـ (إنتربول).

وحول عدد المحكومين، تابع النتشة، وفق "النجاح" الإخباري: هناك (26) متهماً ومحكوماً فاراً، من بينهم (18) شخصاً صدرت بحقهم أحكام جنائية، موجودون في دول عربية وأوروبية، وهناك (5) في مصر و(8) في الأردن، وفي هولندا (1) وفي الإمارات والولايات المتحدة، هؤلاء صادر بحقهم أحكام لاستعادتهم لتنفيذ أحكام القضاء".

وأضاف:" كان هناك تعاون سريع من الجانب الاردني، في تسليم المطلوبين، ما يسهم بسرعة تنفيذ أحكام القانون، حيث إن الملك الاردني عبد الله الثاني، استجاب لقرار المحكمة مباشرةً، وتم تسليم المطلوب لنا".

وفيما يتعلق بالوقت اللازم لمثل هذه القضايا قال النتشة:" بالنسبة لمثل هذه الحالات لا تستغرق وقتاً طويلاً، المتهم بسرقة أموال سلطة الطاقة مثلاً، استمر الامر عدة شهور، حتى الآن لم نواجه فترة طويلة، إلا من ناحية قانونية كأشخاص يطلبون لجوءاً سياسياً لبعض الدول، أحياناً الدولة تتأخر في تسليمة باعتباره موجود بقانون واتفاقية إبقائه بالدولة، ولكن نحن نتابع الأمر من خلال القضاء والنيابة لتسليمه للعدالة، لأنه صدر بحقه حكم محكمة، وهناك قوائم يتم متابعتها".

وأشار النتشة، إلى أن العمل جار على استرداد هؤلاء الأشخاص والأموال التي ثبت بحكم المحكمة أنهم أخذوها، والأحكام التي صدرت عن محكمة جرائم الفساد، كانت بأكثر من (54) مليون دولار، صدرت بحق أشخاص، ثبت أنهم قاموا بسرقتها".

أخبار ذات صلة

مصدر بنكي: اختلاف بنسب صرف رواتب السلطة وعدد من الموظفين والأسرى غير مدرجة أسماؤهم

مصدر بنكي: اختلاف بنسب صرف رواتب السلطة وعدد من الموظفين والأسرى غير مدرجة أسماؤهم

سلطة الأراضي تُطلق خدمة التحقق من صحة مُستخرجات القيد الصادرة عنها

سلطة الأراضي تُطلق خدمة التحقق من صحة مُستخرجات القيد الصادرة عنها

وزيرة الاقتصاد تُعلن اختتام عملية إجراء انتخابات الغرف التجارية الصناعية

وزيرة الاقتصاد تُعلن اختتام عملية إجراء انتخابات الغرف التجارية الصناعية

مستوطنون يخطّون شعارات عنصرية في بلدة دير دبوان شرق رام الله

مستوطنون يخطّون شعارات عنصرية في بلدة دير دبوان شرق رام الله

وزارة العمل تطلق مشروع &#34;غزة الطارئ&#34; لتشغيل 5 آلاف مواطن من &#34;غزة&#34;

وزارة العمل تطلق مشروع "غزة الطارئ" لتشغيل 5 آلاف مواطن من "غزة"

سامر وشاح يُناشد وزير الصحة: &#34;لحم وعضلات جدران بطني تتآكل&#34;

سامر وشاح يُناشد وزير الصحة: "لحم وعضلات جدران بطني تتآكل"

بالأسماء: آلية السـفر عبر (معبر رفح) ليوم غدٍ الثلاثاء

بالأسماء: آلية السـفر عبر (معبر رفح) ليوم غدٍ الثلاثاء

الحمد الله: نفسح المجال لمشاورات تشكيل حكومة فصائلية للضغط تجاه إنهاء الانقسام

الحمد الله: نفسح المجال لمشاورات تشكيل حكومة فصائلية للضغط تجاه إنهاء الانقسام

التعليقات

الدنيا حكايات

سلطة فلسطينية بلا حكومة

سلطة فلسطينية بلا حكومة

شؤون فلسطينية

سلطة الأراضي تُطلق خدمة التحقق من صحة مُستخرجات القيد الصادرة عنها

سلطة الأراضي تُطلق خدمة التحقق من صحة مُستخرجات القيد الصادرة عنها

وزيرة الاقتصاد تُعلن اختتام عملية إجراء انتخابات الغرف التجارية الصناعية

وزيرة الاقتصاد تُعلن اختتام عملية إجراء انتخابات الغرف التجارية الصناعية

مستوطنون يخطّون شعارات عنصرية في بلدة دير دبوان شرق رام الله

مستوطنون يخطّون شعارات عنصرية في بلدة دير دبوان شرق رام الله

سامر وشاح يُناشد وزير الصحة: &#34;لحم وعضلات جدران بطني تتآكل&#34;

سامر وشاح يُناشد وزير الصحة: "لحم وعضلات جدران بطني تتآكل"

بالأسماء: آلية السـفر عبر (معبر رفح) ليوم غدٍ الثلاثاء

بالأسماء: آلية السـفر عبر (معبر رفح) ليوم غدٍ الثلاثاء

الحمد الله: نفسح المجال لمشاورات تشكيل حكومة فصائلية للضغط تجاه إنهاء الانقسام

الحمد الله: نفسح المجال لمشاورات تشكيل حكومة فصائلية للضغط تجاه إنهاء الانقسام

بحراسة مُشددة.. مستوطنون يقتحمون الأقصى ويُؤدون طقوساً تلمودية

بحراسة مُشددة.. مستوطنون يقتحمون الأقصى ويُؤدون طقوساً تلمودية

الاحتلال يعتقل طالبين من بلدة أبو ديس

الاحتلال يعتقل طالبين من بلدة أبو ديس

منوعات

شكوى مصرية بعد &#34;إساءة مستفزة&#34; لمحمد صلاح في قناة تونسية

شكوى مصرية بعد "إساءة مستفزة" لمحمد صلاح في قناة تونسية

أزمة علا الفارس تتجدد بعد مطالبات بطردها من الإمارات بسبب تغريدة

أزمة علا الفارس تتجدد بعد مطالبات بطردها من الإمارات بسبب تغريدة

فيديو لشاروخان يصدم جمهوره ويثير غضباً واسعاً

فيديو لشاروخان يصدم جمهوره ويثير غضباً واسعاً

إليسا تُبكي جمهورها بكلمات عن مرضها على المسرح الذي فقدت وعيها عليه

إليسا تُبكي جمهورها بكلمات عن مرضها على المسرح الذي فقدت وعيها عليه

بعدما كشفت خيانته لها مع رجل.. قمر تنشر صورة حبيبها بعدما هددها بقتل ابنها

بعدما كشفت خيانته لها مع رجل.. قمر تنشر صورة حبيبها بعدما هددها بقتل ابنها

قبل شهيرة وسهير رمزي.. 14 فنانة قررن خلع الحجاب

قبل شهيرة وسهير رمزي.. 14 فنانة قررن خلع الحجاب

هل هذه الصورة التي نشرها مدير أعمال هيفاء وهبي إعلاناً رسمياً لعلاقتهما؟

هل هذه الصورة التي نشرها مدير أعمال هيفاء وهبي إعلاناً رسمياً لعلاقتهما؟

نقل فنانة شهيرة للمستشفى بعد جلسة تصوير مثيرة

نقل فنانة شهيرة للمستشفى بعد جلسة تصوير مثيرة

فتاة تدعو لمذيع سعودي بـ&#34;التوفيق&#34; فتلقت صدمة قاسية

فتاة تدعو لمذيع سعودي بـ"التوفيق" فتلقت صدمة قاسية

أفضل موهبة عربية في أمريكا.. بسمة العتيبي أول مطربة بوب سعودية تسحر الجمهور بصوتها

أفضل موهبة عربية في أمريكا.. بسمة العتيبي أول مطربة بوب سعودية تسحر الجمهور بصوتها

عربي

الرئيس العراقي: ترامب لم يطلب إذناً لمراقبة إيران

الرئيس العراقي: ترامب لم يطلب إذناً لمراقبة إيران

البشير: على الشباب الاستعداد لبناء السودان

البشير: على الشباب الاستعداد لبناء السودان

نجل سلمان العودة: لا بوادر للإفراج عن والدي

نجل سلمان العودة: لا بوادر للإفراج عن والدي

مقتل نائب رئيس الجيش اليمني

مقتل نائب رئيس الجيش اليمني