بحراسة مُشددة.. مستوطنون يقتحمون الأقصى ويُؤدون طقوساً تلمودية

رام الله - دنيا الوطناقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة، وأدى بعضهم طقوسًا تلمودية في باب الرحمة.وأغلقت شرطة الاحتلال الساعة العاشرة والنصف صباحًا باب المغاربة، عقب انتهاء فترة الاقتحامات الصباحية للمتطرفين اليهود، وتأمين الحماية الكاملة لهم أثناء جولاتهم في باحات الأقصى، حتى خروجهم من باب السلسلة.وبحسب دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، فإن 67 مستوطنًا من بينهم 30 طالبًا من طلاب الجامعات والمعاهد اليهودية، اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في أنحاء متفرقة من باحاته.وأوضحت أن مرشدين يهوداً قدموا للمستوطنين المقتحمين شروحات عن "الهيكل" المزعوم، في حين أدى بعضهم طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرق الأقصى.وتواصل شرطة الاحتلال التضييق على الفلسطينيين أثناء دخولهم للأقصى، وتحتجز بعض هوياتهم الشخصية عند الأبواب لحين خروجهم منها، فيما تمنع عشرات الرجال والنساء من دخوله منذ فترات طويلة.