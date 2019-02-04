الاحتلال يعتقل طالبين من بلدة أبو ديس

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، طالبين من بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة.وأفادت الناشطة في بلدة أبو ديس، ياسمين الخطيب، بأن قوات الاحتلال، لاحقت طلبة المدارس بالقرب من مدخل جامعة القدس الرئيسي، وأطلقت صوبهم قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، قبل أن تعتقل الطالبين محمد عبد الله جفال (15عاماً)، وعز الدين خليل محسن (15عاماً).