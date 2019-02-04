وفد من مدينة بولدر الأمريكية يزور جامعة النجاح الوطنية





وتحدّث النتشة عن مكانة جامعة النجاح الوطنية، وتقدمها على صعيد الجامعات الفلسطينية والعربية والعالمية حسب تقييمات تقوم بها مراكز عالمية تهتم بالجامعات على المستوى العالمي.



وبدوره، أعرب الوفد الضيف عن سعادته لزيارة جامعة النجاح الوطنية وتمنى أن تثمر هذه الزيارة في توطيد علاقات التعاون من خلال مناقشة الاهتمامات البحثية والتعاونية المشتركة بين الطرفين، بالإضافة إلى إمكانية توقيع اتفاقيات تعاون في المستقبل لتشجيع الطلبة على المشاركة بالفعاليات المنظّمة من قبل الوفد في مجالات التعليم والثقافة والعلوم والفنون والبرامج الأخرى التي يتم فيها تبادل الطلبة بين الطرفين وشكرت جامعة النجاح الوطنية على حسن الاستقبال.



رام الله - دنيا الوطناستقبل الأستاذ الدكتور ماهر النتشة، القائم بأعمال رئيس جامعة النجاح الوطنية، في مكتبه يوم الاثنين الموافق 4/02/ 2019 وفداً من برنامج التوأمة بين مدينة بولدر الأمريكية ومدينة نابلس، وضم الوفد عدداً من الشخصيات التي تمثل المدينة، وعلى رأسها السيدة أسيرا شرين، ممثلة الوفد الأمريكي الضيف.وفي بداية اللقاء رحب النتشة بوفد التوأمة، وأكد على أهمية التبادل الثقافي في حياة الشعوب وعلى ضرورة الشراكة والتعاون في تبادل الأفكار المختلفة، مشيرا إلى أن الجامعة تسعى دوما لنسق علاقات جديدة ومتنوعة مع العالم الخارجي إيمانا برسالتها بأن العالم أصبح قرية صغيرة، وأكد النتشة على أهمية التعاون في المجالات الثقافية والمعرفية والفنون الجميلة وغيرها من المجالات الأخرى كون الفن يمثل ويعكس حضارة الشعوب وثقافاتهم وأكد على ضرورة توقيع اتفاقية تعاون بين الطرفين في االمستقبل من أجل استمرار التوأمة بين مدينة نابلس وبولدر.كما أطلع النتشة الوفد الضيف على تاريخ ونشأة جامعة النجاح الوطنية التي تطرح العدد الأكبر من البرامج الأكاديمية، وقدّم لهم لمحة عن آلية الدراسة فيها والخطط الدراسية التي تعتمدها الجامعة بالإضافة إلى التخصصات التي تطرحها للطلبة والمرافق الموجودة فيها، مشيراً إلى أهمية مركز اللّغات ومعهد اللغة العربية للناطقين بغيرها والبرامج المطروحة فيهما فضلاً عن اتفاقيات التعاون التي تربط الجامعة بالعديد من جامعات العالم، متحدثاً عن أهم المعيقات السياسية والاقتصادية التي تعترض التعليم العالي في فلسطين.