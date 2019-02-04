وظائف شاغرة في "إسرائيل" بسبب غزة.. وهذه تفاصيلها
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن
وظائف شاغرة، حيث طُلب (رجال إطفاء حرائق) للعمل في غلاف غزة، وذلك استعداداً لموسم الصيف، واحتمال عودة حرائق البالونات التي تُطلق من غزة، على حد قولهم.
أعلنت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن
وظائف شاغرة، حيث طُلب (رجال إطفاء حرائق) للعمل في غلاف غزة، وذلك استعداداً لموسم الصيف، واحتمال عودة حرائق البالونات التي تُطلق من غزة، على حد قولهم.
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