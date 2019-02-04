وظائف شاغرة في "إسرائيل" بسبب غزة.. وهذه تفاصيلها











رام الله - دنيا الوطنأعلنت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عنوظائف شاغرة، حيث طُلب (رجال إطفاء حرائق) للعمل في غلاف غزة، وذلك استعداداً لموسم الصيف، واحتمال عودة حرائق البالونات التي تُطلق من غزة، على حد قولهم.