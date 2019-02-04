محيي الدين كُلاب: فصلوني من وزارة الأوقاف بحجة تأليف كُتبي داخلها

ادعى السيد محيي الدين كُلاب أنه تم فصله من عمله في وزارة الأوقاف بغزة بعذر واهي.



وقال كُلاب في رسالته لـ "دنيا الوطن": "لدي 25 مؤلف، من بينهم مسند غزة ومسند نابلس، وأدرس الدكتوراة في الحديث الشريف وعلومه، في الجامعة الإسلامية بغزة".



وأضاف كُلاب: "كنت أعمل على بند المقطوعة 500 شيكل، ورغم أنني أعيل أسرة ولا يكفيني هذا المُرتب، لكنهم مع ذلك قطعوه".



وشرح كُلاب السبب: "فصلوني بعُذر أن الكتب التي أقوم بتأليفها، أكتبها داخل الوزارة، أي أعمل عملاً خاصاً خلال فترة دوامي".



وذكر كُلاب عدة أسماء من الوزارة، وادعى أن أحدهم قام بطلب تلخيص رسالة الماجستير والدكتوراة الخاصة به، وحين رفض قام بتقارير كيدية أدت إلى فصله.



يُناشد كُلاب الجهات المعنية أن تعيد له حقه، ورزق أطفاله.



للتواصل / 0598684425





رام الله - دنيا الوطن