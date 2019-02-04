الشرطة تَقبض على سيدة يُشتبه بها بالتحرش والنشل في الخليل



هذا وأكد البيان على توقيف المشتبه بها مدة 24 ساعة، وإحالتها للنيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية بحقها حسب الأصول.



رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة، اليوم، القبض على سيدة بعد قيامها بالدخول لثلاثة محالات للجزارة، والتحرش بأصحابها، وإلهائهم وسرقة ما بداخل هذه المحلات من مبالغ مالية في الخليل.وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وبناء على عدة شكاوى، تلقتها الشرطة من أصحاب محال للجزارة، تتعلق بقيام سيدة بالخول لمحالهم، والتحرش بهم، والقيام بإلهائهم ونشل ما بداخل المحال من مبالغ مالية قدرت بثلاثة آلاف شيكل، على الفور باشرت شرطة المباحث العامة بإجراءات البحث والتحري؛ لكشف ملابسات هذه الجرائم، وإلقاء القبض على الفاعلة.وأضاف البيان، بأنه وبعد الانتهاء من عملية جمع المعلومات والأدلة من مسرح الجرائم، تمكنت المباحث العامة من تحديد هوية المشتبه بها، وإلقاء القبض عليها، وضبط جزء من المبالغ المسروقة بحوزتها.