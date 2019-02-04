أهالي مدينة بيت لاهيا يُناشدون الرئيس إنقاذ حياة ابنهم بعد رصاصة في الرقبة





وكتب أهالي مدينة بيت لاهيا وعائلة "علي" بياناً جاء فيه: "نتوجه بهذه المناشدة العاجلة للسيد الرئيس محمود عباس، التدخل من أجل إنقاذ حياة ابننا أمين محمود حمدونة الذي تعرض لإصابة مُباشرة في الرقبة من جيش الاحتلال الإسرائيلي".





وأضاف البيان: "أُصيب ابننا أمين أثناء تواجده في مزرعته الكائنة شمال مدينة بيت لاهيا، مما أدى إلى إصابته بشلل الجزء السفلي من جسده".





وختم البيان: "يتواجد الآن في مستشفى المقاصد، ونُناشد الرئيس بتحويله إلى مستشفيات الداخل أو الخارج لتلقي العلاج، أملاً في عودته سالماً لأطفاله، وكلنا ثقة بسيادتكم".









رام الله - دنيا الوطنناشد أهالي مدينة بيت لاهيا الرئيس عباس، التدخل لإنقاذ حياة المُزارع أمين حمدونة.