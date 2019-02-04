أهالي مدينة بيت لاهيا يُناشدون الرئيس إنقاذ حياة ابنهم بعد رصاصة في الرقبة
رام الله - دنيا الوطن
ناشد أهالي مدينة بيت لاهيا الرئيس عباس، التدخل لإنقاذ حياة المُزارع أمين حمدونة.
ناشد أهالي مدينة بيت لاهيا الرئيس عباس، التدخل لإنقاذ حياة المُزارع أمين حمدونة.
وكتب أهالي مدينة بيت لاهيا وعائلة "علي" بياناً جاء فيه: "نتوجه بهذه المناشدة العاجلة للسيد الرئيس محمود عباس، التدخل من أجل إنقاذ حياة ابننا أمين محمود حمدونة الذي تعرض لإصابة مُباشرة في الرقبة من جيش الاحتلال الإسرائيلي".
وأضاف البيان: "أُصيب ابننا أمين أثناء تواجده في مزرعته الكائنة شمال مدينة بيت لاهيا، مما أدى إلى إصابته بشلل الجزء السفلي من جسده".
وختم البيان: "يتواجد الآن في مستشفى المقاصد، ونُناشد الرئيس بتحويله إلى مستشفيات الداخل أو الخارج لتلقي العلاج، أملاً في عودته سالماً لأطفاله، وكلنا ثقة بسيادتكم".
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