وزير التربية والتعليم يُوضح حيثيات قرار إلغاء الواجبات المدرسية



وأضاف صيدم في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الاثنين، أن النقلة النوعية في التعليم، تحتاج إلى منهاج جديد، وتغيير نظام الثانوية العامة، والانتصار للتعليم المهني، وإلى وسائل تعليمية جديدة.





وأشار صيدم إلى أن إلغاء الواجبات المدرسية، جاءت كخطوة لزيادة رغبة الطلبة بالتوجه إلى المدرسة، مؤكدً أن ذلك لا يعني أن الطالب لا يُكَلف بأنشطة ترتبط باهتماماته، لأنه يجب أن يكون مهيئاً أكاديمياً واجتماعياً في المدرسة، وأن يمارس حياته الطبيعية.





وأوضح وزير التربية والتعليم العالي، بأن هناك صعوبات لوجستية تواجه الحياة التعليمية، ولكن علينا أن نواجهها خطوة خطوة، وخاصة أن لدى فلسطين عدداً كبيراً من المدارس، يصل إلى 3065 مدرسة.



وشدد صيدم على أنّ هناك حراكاً مجتمعياً، يساعدنا في الحصول على التغذية الراجعة من أجل تطوير الحياة التعليمية، وتصويب أداء المنظومة التعليمية.





وأكد صيدم، أن هذا التغيير سينقلنا من مرحلة الاستهلاك الثقافي إلى مرحلة الإنتاج الثقافي لما نريد.



وأشار صيدم في سياق متصل إلى أن الصفّ الدوار هو نقلة لإخراج الطلبة من حالة الملل، والتقوقع في صفوفهم، وتحقيق التفاعل الكبير، والاستفادة من الإمكانيات بشكل كامل.

رام الله - دنيا الوطنقال وزير التربية والتعليم العالي، الدكتور صبري صيدم: إن قرارات الوزارة المتعلقة بإلغاء الواجبات المدرسية والصف الدوار، لم تأتِ بشكلٍ عشوائي، وإنما استندت لبيانات وإحصائيات ميدانية.