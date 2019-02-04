كحيل: وفد لجنة الانتخابات المركزية يصل "غزة" الأسبوع المقبل للتحضير للانتخابات



وأضاف كحيل في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الاثنين، أن وفداً من لجنة الانتخابات المركزية، سيذهب إلى قطاع غزة الأسبوع المقبل؛ للتحضير للقاءات مماثلة مع الفصائل هناك، وخاصة مع حركة حماس، للتمكن من إجراء الانتخابات في القطاع.



رام الله - دنيا الوطنقال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، هشام كحيل: إن اجتماعاً سيعقد اليوم، في مقر اللجنة في مدينة البيرة مع فصائل منظمة التحرير، بهدف التحضير والتمهيد، لإجراء الانتخابات المقبلة.