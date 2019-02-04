عبد ربه: 700 أسير مريض بسجون الاحتلال بينهم 200 بحاجة لتدخل علاجي



وأوضح عبد ربه لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الاثنين، أن الأسير محمود سالم أبو خرابيش (54 عاماً) من مخيم "عين السلطان" بمحافظة أريحا، يعاني من عدم انتظام في دقات القلب، وضغط الدم، ومن ارتفاع نسبة الكولسترول والدهون والآلام الحادة في المعدة، وجميعها أمراض علقت بجسده خلال فترة أسره منذ العام 1988، ولا تقدم له العلاجات الطبية المناسبة والملائمة.



وأضاف عبد ربه، أن الأسير إياد حريبات من مدينة دورا بالخليل والمعتقل منذ 17 عاماً، تراجع وضعه الصحي، فهو يعاني من مرض عصبي وحالة نفسية صعبة جداً، وأصيب برعشة مستمرة في الجسد، وعدم القدرة على الوقوف، عدا عن صعوبة في الكلام دون تقديم أي نوع من أنواع العلاج والمساعدة.



من جهة ثانية، بين عبد ربه، أن إدارة سجون الاحتلال، تتنكيل بالأسرى الأطفال، وأن هناك مخططاً لنقلهم من سجن (مجدو) إلى سجن (الدامون) الذي لا تتوفر فيه الشروط الإنسانية والحياتية بحدودها الدنيا، وفق القوانين الدولية والتشريعات الدولية، مضيفاً: أنه لا يزال هناك 300 أسير طفل قاصر دون سن الـ 18 عاماً

معتقلين في سجون الاحتلال، حيث إنه ومنذ بداية العام الجاري، اعتقل الاحتلال حوالي 50 طفلاً قاصراً من مختلف محافظات الوطن.

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه: إن هناك 700 أسير مريض يقبعون في سجون الاحتلال بينهم 200 أسير بحاجة لتدخل علاجي، وجراحي، وفحوصات مستمرة، ومراقبة دائمة من الناحية الطبية، وهذا ما لا توفره إدارة مصلحة سجون الاحتلال.