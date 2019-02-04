أبو زهري: رفض كبرى فصائل المنظمة المشارَكة بالحكومة في الاتجاه الصحيح

رام الله - دنيا الوطنعلّقت حركة (حماس) اليوم الاثنين، على رفض كبرى فصائل منظمة التحرير المشاركة في الحكومة الفصائلية، التي تنوي حركة (فتح) تشكيلها خلال الأيام القليلة المقبلة.وقالت على لسان القيادي فيها، سامي أبو زهري في تغريدة عبر (تويتر): إن "رفض كبرى فصائل منظمة التحرير المشارَكة في حكومة فتح خطوة في الاتجاه الصحيح، لوقف سياسة التفرد، والتأكيد على أنه لا خيار إلا الشراكة والتوافق الوطني".وكان أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، ماجد الفتياني، قال: إن الحوار حول الحكومة الفصائلية الجديدة، سينتهي اليوم مع فصائل منظمة التحرير، مشيراً إلى أنه حتى اللحظة، لم يتم الحديث عن أي أسماء لرئيس الوزراء، أو الوزراء.وأكد الفتياني، أن فتح تُجري حواراً مع فصائل منظمة التحرير، لضرورة تشكيل حكومة فصائلية سياسية، والمسؤول عن إجراء المشاورات، هو رئيس الوزراء، الذي سيكلفه الرئيس محمود عباس خلال الأيام المقبلةوأعلنت كل من الجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، رفضهما رسمياً المشاركة بالحكومة.