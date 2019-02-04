التميمي: سنستمر بالعمل على إعادة البعثة الدولية لعملها في البلدة القديمة بالخليل



وأكد التميمي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الاثنين، أن دولة فلسطين والدول الأعضاء الخمس في البعثة، سيواصلون عملهم من أجل إعادة البعثة الدولية لعملها في البلدة القديمة.



وأشار التميمي إلى أن الجانب الفلسطيني، توجه إلى المحكمة الجنائية الدولية؛ للضغط على إسرائيل، لوقف بناء الوحدات الاستيطانية في قلب المدينة.

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في المنظمة، أحمد التميمي: إن إنهاء عمل بعثة المراقبة الدولية في البلدة القديمة بالخليل، يدل على أن إسرائيل لديها مخطط لقلب المدينة، وبناء وحدات استيطانية جديدة للمتطرفين.