الرئيس النمساوي "بيلين" يزور فلسطين للمرة الأولى غداً



وأضاف الخالدي في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الاثنين، أنه سيتم إجراء مراسم استقبال رسمية للرئيس النمساوي، ومن ثم سيعقد اجتماع ثنائي بين الرئيسين يليه مؤتمر صحفي مشترك.



وأوضح الخالدي، أن الرئيس سيبحث مع نظيره النمساوي تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ودور النمسا المهم في إطار الاتحاد الأوروبي في عملية السلام، في ضوء السياسة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية، والتعنت الإسرائيلي.



وفي السياق، قال المستشار الدبلوماسي للرئيس: إن وزيرة الخارجية النمساوية، ستزور فلسطين خلال الفترة المقبلة لبحث القضايا السياسية.

رام الله - دنيا الوطنقال الدكتور مجدي الخالدي، المستشار الدبلوماسي للرئيس: إن الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، سيبدأ غداً الثلاثاء، زيارة هي الأولى إلى فلسطين، يلتقي خلالها الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة برام الله.