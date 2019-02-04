شؤون فلسطينية

حزب الشعب يُعلن موقفه من المشاركة في الحكومة الفصائلية الجديدة

حزب الشعب يُعلن موقفه من المشاركة في الحكومة الفصائلية الجديدة
حزب الشعب
خاص دنيا الوطن - هيثم نبهان
قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، تيسير محيسن: إن موقف حزبه من المشاركة في الحكومة الفصائلية لن يتم الإعلان عنه، قبل بدء رئيس الوزراء المكلف بمشاوراته لتشكيلها.

وأضاف في تصريحات لـ "دنيا الوطن": اتخذ المكتب السياسي موقفه، ويبقى موقف اللجنة المركزية، نحن طرحنا موقفنا من الدعوة لتشكيل الحكومة، وربطناه بأن فصل هذا القرار بمعزل علاج المسألة الفلسطينية ككل يسببّ مشكلة، وفي النهاية سيتم عرض الأمر على اللجنة المركزية في حزب الشعب، وسيتم إعلان الموقف النهائي.

وتابع محيسن: نحن موافقون على الدخول في حوار وطني مع كل مكونات الأزمة الفلسطينية، وليس فقط الحكومة، للوصول إلى توافق فلسطيني، بما فيها إجراء انتخابات ومشاركة حماس، لكن إذا تعثّر هذا الحوار ولم يفض عن شيء، وإذا تم تكليف أحد الإخوة في فتح بتشكيل الحكومة، وبدأ مشاوراته، حينها حزب الشعب سيصدر موقفه، من المشاركة في الحكومة الجديدة.

وقال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب: ستبدأ المشاورات حينما يكلف الرئيس، رئيس الوزراء ببدء هذه المشاورات، وعندما يكلف ويتشاور مع الفصائل بشكل رسمي حينها سنحدد موقفنا من المشاركة.

وأكد محيسن، أن حزب الشعب لم يفضل إعلان موقفه من المشاركة، قبل أن يستمع إلى حركة فتح، لأنه يعترف بالشرعية الفلسطينية، مضيفاً: "نحب الدخول في حوارات حتى آخر لحظة، ونحن عبّرنا عن موقفنا من حل المجلس التشريعي، ولن نعلن عن موقفنا من إجراء الانتخابات، إلا في حال صدور المرسوم الرئاسي بذلك".

وكان أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، ماجد الفتياني، قال: إن الحوار حول الحكومة الفصائلية الجديدة، سينتهي اليوم مع فصائل منظمة التحرير، مشيراً إلى أنه حتى اللحظة، لم يتم الحديث عن أي أسماء لرئيس الوزراء، أو الوزراء.

وأكد الفتياني، أن فتح تجري حواراً مع فصائل منظمة التحرير، لضرورة تشكيل حكومة فصائلية سياسية، والمسؤول عن إجراء المشاورات، هو رئيس الوزراء، الذي سيكلفه الرئيس محمود عباس خلال الأيام المقبلة.

أخبار ذات صلة

محيي الدين كُلاب: فصلوني من وزارة الأوقاف بحجة تأليف كُتبي داخلها

محيي الدين كُلاب: فصلوني من وزارة الأوقاف بحجة تأليف كُتبي داخلها

الشرطة تَقبض على سيدة يُشتبه بها بالتحرش والنشل في الخليل

الشرطة تَقبض على سيدة يُشتبه بها بالتحرش والنشل في الخليل

أهالي مدينة بيت لاهيا يُناشدون الرئيس إنقاذ حياة ابنهم بعد رصاصة في الرقبة

أهالي مدينة بيت لاهيا يُناشدون الرئيس إنقاذ حياة ابنهم بعد رصاصة في الرقبة

وزير التربية والتعليم يُوضح حيثيات قرار إلغاء الواجبات المدرسية

وزير التربية والتعليم يُوضح حيثيات قرار إلغاء الواجبات المدرسية

كحيل: وفد لجنة الانتخابات المركزية يصل &#34;غزة&#34; الأسبوع المقبل للتحضير للانتخابات

كحيل: وفد لجنة الانتخابات المركزية يصل "غزة" الأسبوع المقبل للتحضير للانتخابات

عبد ربه: 700 أسير مريض بسجون الاحتلال بينهم 200 بحاجة لتدخل علاجي

عبد ربه: 700 أسير مريض بسجون الاحتلال بينهم 200 بحاجة لتدخل علاجي

أبو زهري: رفض كبرى فصائل المنظمة المشارَكة بالحكومة في الاتجاه الصحيح

أبو زهري: رفض كبرى فصائل المنظمة المشارَكة بالحكومة في الاتجاه الصحيح

التميمي: سنستمر بالعمل على إعادة البعثة الدولية لعملها في البلدة القديمة بالخليل

التميمي: سنستمر بالعمل على إعادة البعثة الدولية لعملها في البلدة القديمة بالخليل

التعليقات

الدنيا حكايات

سلطة فلسطينية بلا حكومة

سلطة فلسطينية بلا حكومة

شؤون فلسطينية

محيي الدين كُلاب: فصلوني من وزارة الأوقاف بحجة تأليف كُتبي داخلها

محيي الدين كُلاب: فصلوني من وزارة الأوقاف بحجة تأليف كُتبي داخلها

أهالي مدينة بيت لاهيا يُناشدون الرئيس إنقاذ حياة ابنهم بعد رصاصة في الرقبة

أهالي مدينة بيت لاهيا يُناشدون الرئيس إنقاذ حياة ابنهم بعد رصاصة في الرقبة

عبد ربه: 700 أسير مريض بسجون الاحتلال بينهم 200 بحاجة لتدخل علاجي

عبد ربه: 700 أسير مريض بسجون الاحتلال بينهم 200 بحاجة لتدخل علاجي

التميمي: سنستمر بالعمل على إعادة البعثة الدولية لعملها في البلدة القديمة بالخليل

التميمي: سنستمر بالعمل على إعادة البعثة الدولية لعملها في البلدة القديمة بالخليل

الرئيس النمساوي &#34;بيلين&#34; يزور فلسطين للمرة الأولى غداً

الرئيس النمساوي "بيلين" يزور فلسطين للمرة الأولى غداً

جبة التحرير الفلسطينية: تلقينا دعوة لحضور حوار موسكو

جبة التحرير الفلسطينية: تلقينا دعوة لحضور حوار موسكو

الشرطة تُنجز 3958 قضية الأسبوع الماضي

الشرطة تُنجز 3958 قضية الأسبوع الماضي

اليوم.. صرف راتب التشغيل المؤقت &#34;طموح 2&#34;

اليوم.. صرف راتب التشغيل المؤقت "طموح 2"

منوعات

أزمة علا الفارس تتجدد بعد مطالبات بطردها من الإمارات بسبب تغريدة

أزمة علا الفارس تتجدد بعد مطالبات بطردها من الإمارات بسبب تغريدة

فيديو لشاروخان يصدم جمهوره ويثير غضباً واسعاً

فيديو لشاروخان يصدم جمهوره ويثير غضباً واسعاً

إليسا تُبكي جمهورها بكلمات عن مرضها على المسرح الذي فقدت وعيها عليه

إليسا تُبكي جمهورها بكلمات عن مرضها على المسرح الذي فقدت وعيها عليه

بعدما كشفت خيانته لها مع رجل.. قمر تنشر صورة حبيبها بعدما هددها بقتل ابنها

بعدما كشفت خيانته لها مع رجل.. قمر تنشر صورة حبيبها بعدما هددها بقتل ابنها

قبل شهيرة وسهير رمزي.. 14 فنانة قررن خلع الحجاب

قبل شهيرة وسهير رمزي.. 14 فنانة قررن خلع الحجاب

هل هذه الصورة التي نشرها مدير أعمال هيفاء وهبي إعلاناً رسمياً لعلاقتهما؟

هل هذه الصورة التي نشرها مدير أعمال هيفاء وهبي إعلاناً رسمياً لعلاقتهما؟

نقل فنانة شهيرة للمستشفى بعد جلسة تصوير مثيرة

نقل فنانة شهيرة للمستشفى بعد جلسة تصوير مثيرة

فتاة تدعو لمذيع سعودي بـ&#34;التوفيق&#34; فتلقت صدمة قاسية

فتاة تدعو لمذيع سعودي بـ"التوفيق" فتلقت صدمة قاسية

أفضل موهبة عربية في أمريكا.. بسمة العتيبي أول مطربة بوب سعودية تسحر الجمهور بصوتها

أفضل موهبة عربية في أمريكا.. بسمة العتيبي أول مطربة بوب سعودية تسحر الجمهور بصوتها

أول ظهور لشهيرة بدون حجاب بصحبة سهير رمزي في حفل خيري

أول ظهور لشهيرة بدون حجاب بصحبة سهير رمزي في حفل خيري

عربي

الرئيس العراقي: ترامب لم يطلب إذناً لمراقبة إيران

الرئيس العراقي: ترامب لم يطلب إذناً لمراقبة إيران

البشير: على الشباب الاستعداد لبناء السودان

البشير: على الشباب الاستعداد لبناء السودان

نجل سلمان العودة: لا بوادر للإفراج عن والدي

نجل سلمان العودة: لا بوادر للإفراج عن والدي

مقتل نائب رئيس الجيش اليمني

مقتل نائب رئيس الجيش اليمني