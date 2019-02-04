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شؤون فلسطينية

جبة التحرير الفلسطينية: تلقينا دعوة لحضور حوار موسكو

جبة التحرير الفلسطينية: تلقينا دعوة لحضور حوار موسكو
رام الله - دنيا الوطن
قالت جبهة التحرير الفلسطينية: إنها تلقت دعوة رسمية لحضور الحوار المزمع عقده في موسكو الشهر الجاري.

وأعربت الجبهة عن أملها في أن يتوصل الحاضرون برعاية معهد الدراسات الشرقية الروسي، التابع لوزارة الخارجية، إلى نتائج ملموسة تساهم في إنهاء حالة الانقسام البغيض، واستعادة الوحدة الوطنية، وتغليب المصلحة الوطنية العليا؛ لمواجهة التحديات الخطيرة، التي يواجهها المشروع الوطني الفلسطيني، والهجمة الشرسة للاحتلال المدعوم من الإدارة الامريكية المتمثلة فيما يُسمى (صفقة القرن).

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