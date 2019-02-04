شاهد: لصوص آثار اعتدوا على موظفي وزارة السياحة برام الله

رام الله - دنيا الوطناستنكرت وزارة السياحة والآثار، اعتداء من وصفتهم بـ "لصوص الآثار" على طواقم الوزارة، وذلك أثناء عملهم الميداني على حماية المواقع الأثرية في إحدى قرى غرب رام الله.وقالت الوزارة، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن الاعتداء على التراث الثقافي الفلسطيني، يجب أن يواجه من كل فئات الشعب الفلسطيني، الغيور على هويته التاريخية والثقافية، مطالبة جميع الجهات بالوقوف عند مسؤولياتها، والتزاماتها لحماية المواقع الأثرية والحفاظ عليه.وأكد صالح طوافشة، مدير عام حماية الآثار في الوزارة، أن هذا الاعتداء هو اعتداء على كافة مقدرات الشعب الفلسطيني، وهذه الطواقم هي من تقوم بحماية التراث الثقافي الفلسطيني والحفاظ علية، مطالباً جميع أبناء الشعب الفلسطيني بالتعاون مع طواقم وزارة السياحة والآثار؛ لوقف كافة أشكال الاعتداء على تراثنا الثقافي.وأوضح طوافشة، أن الشرطة تتابع الحدث؛ للوقوف على حيثياته من أجل توقيف المشتبه بهم، وإحالتهم للقضاء مشدداً على أن هذا الحادث سابقة خطيرة، ليست من قيم الشعب الفلسطيني.