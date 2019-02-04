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دولي

ارتفاع حصيلة انفجار أنبوب النفط في المكسيك إلى 125 قتيلا

ارتفاع حصيلة انفجار أنبوب النفط في المكسيك إلى 125 قتيلا
انفجار انبوب غاز
رام الله - دنيا الوطن
ارتفعت حصيلة انفجار أنبوب نفط بوسط المكسيك في كانون الثاني/يناير إلى 125 قتيلا، فيما لا يزال عدد من الضحايا في المستشفيات.

واشتعلت النيران في 18 كانون الثاني/يناير في أنبوب نفط في تلاويليلبان على بعد نحو 120 كلم شمال مكسيكو بعدما قام لصوص بثقبه لسرقة محروقات.

وجذب هذا التسرب حوالى 700 من سكان البلدة الذين تهافتوا على جمع الوقود ففاجأهم الانفجار الذي نجمت عنه كتلة نارية.

وتوفي 68 من الضحايا في موقع الكارثة و57 في المستشفى. وكان 22 شخصا لا يزالون في المستشفيات لإصابات متفاوتة الخطورة، وبعضهم مصابون بحروق في 80% من أجسادهم أو أكثر من ذلك.

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