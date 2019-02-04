الرئيس العراقي: ترامب لم يطلب إذناً لمراقبة إيران

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس العراقي برهم صالح، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لم يطلب إذنًا من العراق، لتقوم قواته الموجودة على أراضيه بمراقبة إيران.وخلال منتدى في بغداد، رد صالح، على سؤال عن تصريحات ترامب لمحطة (CBS) حيث قال: إنه سيطلب من القوات الأمريكية في العراق "مراقبة" إيران.وأضاف الرئيس العراقي، أن القوات الأميركية في بلاده موجودة بموجب اتفاق بين البلدين، وبمهمة محددة هي مكافحة الإرهاب.وكان الرئيس الأمريكي قال: إن من المهم الإبقاء على قاعدة عسكرية أميركية في العراق، حتى تتمكن واشنطن من مراقبة إيران.وأضاف ترامب، في مقتطفات من مقابلة (CBS): "أحد الأسباب وراء رغبتنا في الإبقاء عليها، هو أننا نريد مراقبة إيران على نحو ما، لأن إيران تمثل مشكلة حقيقية.. أريد أن أكون قادراً على مراقبة إيران".وعلى خلاف سوريا، قال ترامب: إنه ليست لديه خطط لسحب القوات من العراق.