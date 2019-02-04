عاجل

  • كحيل: وفد من لجنة الانتخابات المركزية سيصل "غزة" الاسبوع المقبل للتحضير للإنتخابات

  • كحيل: اجتماعات مع فصائل منظمة التحرير للتحضير للإنتخابات اليوم

  • الرئيس النمساوي "بيلين" يزور فلسطين للمرة الأولى غداً

  • التميمي: سنستمر بالعمل على إعادة البعثة الدولية لعملها في البلدة القديمة بالخليل

  • عبد ربه: 700 أسير مريض بسجون الاحتلال بينهم 200 بحاجة لتدخل علاجي

عربي

الرئيس العراقي: ترامب لم يطلب إذناً لمراقبة إيران

الرئيس العراقي: ترامب لم يطلب إذناً لمراقبة إيران
الرئيس الامريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لم يطلب إذنًا من العراق، لتقوم قواته الموجودة على أراضيه بمراقبة إيران.

وخلال منتدى في بغداد، رد صالح، على سؤال عن تصريحات ترامب لمحطة (CBS) حيث قال: إنه سيطلب من القوات الأمريكية في العراق "مراقبة" إيران.

وأضاف الرئيس العراقي، أن القوات الأميركية في بلاده موجودة بموجب اتفاق بين البلدين، وبمهمة محددة هي مكافحة الإرهاب.

وكان الرئيس الأمريكي قال: إن من المهم الإبقاء على قاعدة عسكرية أميركية في العراق، حتى تتمكن واشنطن من مراقبة إيران.

وأضاف ترامب، في مقتطفات من مقابلة (CBS): "أحد الأسباب وراء رغبتنا في الإبقاء عليها، هو أننا نريد مراقبة إيران على نحو ما، لأن إيران تمثل مشكلة حقيقية.. أريد أن أكون قادراً على مراقبة إيران".

وعلى خلاف سوريا، قال ترامب: إنه ليست لديه خطط لسحب القوات من العراق.

أخبار ذات صلة

البشير: على الشباب الاستعداد لبناء السودان

البشير: على الشباب الاستعداد لبناء السودان

نجل سلمان العودة: لا بوادر للإفراج عن والدي

نجل سلمان العودة: لا بوادر للإفراج عن والدي

مقتل نائب رئيس الجيش اليمني

مقتل نائب رئيس الجيش اليمني

للمرة الأولى تاريخيًا.. بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر يُقيمان في بيت واحد

للمرة الأولى تاريخيًا.. بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر يُقيمان في بيت واحد

شاهد: &#34;خطة الموت&#34;.. تفاصيل رسالة صدام حسين لابنته رغد

شاهد: "خطة الموت".. تفاصيل رسالة صدام حسين لابنته رغد

القاهرة تكشف تفاصيل مشروع المنطقة الصناعية الروسية المصرية

القاهرة تكشف تفاصيل مشروع المنطقة الصناعية الروسية المصرية

اعتقال شخصَيْن حاولا التسلل من الأردن إلى &#34;إسرائيل&#34;

اعتقال شخصَيْن حاولا التسلل من الأردن إلى "إسرائيل"

برلمانيون مصريون يقترحون تعديل الدستور للسماح ببقاء الرئيس في الحكم

برلمانيون مصريون يقترحون تعديل الدستور للسماح ببقاء الرئيس في الحكم

التعليقات

الدنيا حكايات

سلطة فلسطينية بلا حكومة

سلطة فلسطينية بلا حكومة

شؤون فلسطينية

التميمي: سنستمر بالعمل على إعادة البعثة الدولية لعملها في البلدة القديمة بالخليل

التميمي: سنستمر بالعمل على إعادة البعثة الدولية لعملها في البلدة القديمة بالخليل

جبة التحرير الفلسطينية: تلقينا دعوة لحضور حوار موسكو

جبة التحرير الفلسطينية: تلقينا دعوة لحضور حوار موسكو

الشرطة تُنجز 3958 قضية الأسبوع الماضي

الشرطة تُنجز 3958 قضية الأسبوع الماضي

إحباط تهريب سجائر على (معبر الكرامة) وتحذير مهم للمسافرين

إحباط تهريب سجائر على (معبر الكرامة) وتحذير مهم للمسافرين

اعتقال فلسطيني شرقي قطاع غزة بزعم اختراقه السياج الأمني

اعتقال فلسطيني شرقي قطاع غزة بزعم اختراقه السياج الأمني

الاحتلال يُبعد 7 مقدسيات عن الأقصى لمدة أسبوعين

الاحتلال يُبعد 7 مقدسيات عن الأقصى لمدة أسبوعين

إثر شجار عائلي.. إحراق ثلاثة محالات تجارية في الظاهرية جنوب الخليل

إثر شجار عائلي.. إحراق ثلاثة محالات تجارية في الظاهرية جنوب الخليل

الدفاع المدني يتعامل مع 149 حادث إطفاء وإنقاذ خلال أسبوع

الدفاع المدني يتعامل مع 149 حادث إطفاء وإنقاذ خلال أسبوع

منوعات

أزمة علا الفارس تتجدد بعد مطالبات بطردها من الإمارات بسبب تغريدة

أزمة علا الفارس تتجدد بعد مطالبات بطردها من الإمارات بسبب تغريدة

فيديو لشاروخان يصدم جمهوره ويثير غضباً واسعاً

فيديو لشاروخان يصدم جمهوره ويثير غضباً واسعاً

إليسا تُبكي جمهورها بكلمات عن مرضها على المسرح الذي فقدت وعيها عليه

إليسا تُبكي جمهورها بكلمات عن مرضها على المسرح الذي فقدت وعيها عليه

بعدما كشفت خيانته لها مع رجل.. قمر تنشر صورة حبيبها بعدما هددها بقتل ابنها

بعدما كشفت خيانته لها مع رجل.. قمر تنشر صورة حبيبها بعدما هددها بقتل ابنها

قبل شهيرة وسهير رمزي.. 14 فنانة قررن خلع الحجاب

قبل شهيرة وسهير رمزي.. 14 فنانة قررن خلع الحجاب

هل هذه الصورة التي نشرها مدير أعمال هيفاء وهبي إعلاناً رسمياً لعلاقتهما؟

هل هذه الصورة التي نشرها مدير أعمال هيفاء وهبي إعلاناً رسمياً لعلاقتهما؟

نقل فنانة شهيرة للمستشفى بعد جلسة تصوير مثيرة

نقل فنانة شهيرة للمستشفى بعد جلسة تصوير مثيرة

فتاة تدعو لمذيع سعودي بـ&#34;التوفيق&#34; فتلقت صدمة قاسية

فتاة تدعو لمذيع سعودي بـ"التوفيق" فتلقت صدمة قاسية

أفضل موهبة عربية في أمريكا.. بسمة العتيبي أول مطربة بوب سعودية تسحر الجمهور بصوتها

أفضل موهبة عربية في أمريكا.. بسمة العتيبي أول مطربة بوب سعودية تسحر الجمهور بصوتها

أول ظهور لشهيرة بدون حجاب بصحبة سهير رمزي في حفل خيري

أول ظهور لشهيرة بدون حجاب بصحبة سهير رمزي في حفل خيري

عربي

الرئيس العراقي: ترامب لم يطلب إذناً لمراقبة إيران

الرئيس العراقي: ترامب لم يطلب إذناً لمراقبة إيران

البشير: على الشباب الاستعداد لبناء السودان

البشير: على الشباب الاستعداد لبناء السودان

نجل سلمان العودة: لا بوادر للإفراج عن والدي

نجل سلمان العودة: لا بوادر للإفراج عن والدي

مقتل نائب رئيس الجيش اليمني

مقتل نائب رئيس الجيش اليمني