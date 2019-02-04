الشرطة تُنجز 3958 قضية الأسبوع الماضي

رام الله - دنيا الوطنأنجزت الشرطة 3958 قضية خلال الأسبوع الماضي، وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، ان عدد القضايا الجنائية المنجزة بلغ 3952 قضية، حيث أنجزت إدارة المباحث العامة 123 قضية، ودورت 32 قضية أخرى، فيما أنجز قسم التحقيق 392 قضية، ودور 34 قضية، وأنجزت الشرطة القضائية 3443 قضية، ودورت 3467 قضية أخرى.وأضاف البيان، أن إدارة مكافحة المخدرات، ضبطت قرابة 2500 غرام مواد مخدرة، وقرابة 400 حبة مخدرة، و16 أداة تعاطي.وسجلت إدارة شرطة المرور 253 حادث سير، نتج عنها إصابة 149 شخصاً، وفحصت 10990 مركبة، وأنزلت عن الشارع 307 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 4632 مخالفة مرورية، وحجزت 159 مركبة، للتأكد من قانونيتها وأتلفت مركبتين غير قانونيتين.وأشار البيان، إلى أن شرطة السياحة والآثار، سجلت دخول 95692 سائحاً، فيما بلغ عدد النزلاء 28365 نزيلاً في محافظات الضفة، وفيما يخص قضايا السياحة والآثار، فقد تم إنجاز 18 قضية، وجاري متابعة 4 قضايا، وضبطت 97 قطعة أثرية.