منخفض جوي جديد يضرب "فلسطين" خلال أيام

قال مدير طقس فلسطين أيمن المصري، اليوم الاثنين: إن حالة من عدم الاستقرار ستطرأ على الأجواء بعد غدٍ الأربعاء، وستسود أجواء جافة ومغبرة، اليوم وغداً، وربما إلى يوم الأربعاء، ثم سيبدأ انخفاض على درجات الحرارة، وأمطار على بعض المناطق، مع احتمالية تشكل حالات مطرية جديدة الأسبوع المقبل.وأضاف المصري لـ "دنيا الوطن": يبدأ المنخفض بالتأثير على البلاد من مساء الأربعاء إلى فجر يوم الجمعة، حيث يبدو مُبشراً وشاملاً لكافة أرجاء فلسطين.ويكون الجو يوم غدٍ الثلاثاء، غائماً جزئياً ومغبراً وجافاً على مختلف المناطق، ولطيفاً خلال النهار بارداً نسبياً خلال الليل، ولا يطرأ أي تغير على درجات الحرارة؛ لتبقى أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.