البشير: على الشباب الاستعداد لبناء السودان

رام الله - دنيا الوطنتعهد الرئيس السوداني، عمر البشير، بالعمل على تطوير المناطق الريفية في ظل الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها بلاده، داعياً شباب السودان للاستعداد لبناء وطنهم.وتعهد خلال تجمع في ولاية شمال كردفان، تم بثه عبر التلفزيون، بتوفير مياه شرب نظيفة في المناطق الريفية في أنحاء السودان، وفتح مستشفى جديد في المنطقة.ويأتي الخطاب في أعقاب تدشين طريق سريع طوله 340 كلم يربط شمال كردفان بأم درمان، حيث قال البشير: إن "بناء طريق كهذا ليس أمراً سهلاً في ظل ظروف السودان"، مضيفاً: "مع هذا الطريق سنأتي بشبكة كهرباء لإنشاء بنية تحتية للتنمية".وتابع البشير: "الشباب الذين فتحنا لهم الجامعات، عليهم الاستعداد ليواصلوا المسيرة، وبناء السودان الجديد".