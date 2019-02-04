نجل سلمان العودة: لا بوادر للإفراج عن والدي

رام الله - دنيا الوطنأكد عبد الله العودة، نجل الداعية السعودي المعتقل، سلمان العودة، أنه لا توجد بوادر للإفراج عن والده، بعد تأجيل محاكمته للمرة الثالثة.وقال عبد الله في تغريدة على حسابه بموقع (تويتر): "اليوم تأجلت للمرة الثالثة، جلسة الوالد الشيخ سلمان العودة في المحاكمة السرية التي طالب فيها المدّعي للعام بالقتل تعزيراً، بناء على تهم فضفاضة وبسبب تغريداته في تويتر".وأضاف "لا توجد أي بوادر لحل الملف أو الإفراج".وحددت السعودية، الأحد، جلسة مفاجئة لنظر محاكمة الداعية سلمان العودة، المحتجز بسجونها إثر تغريدة عن الأزمة الخليجية، وسط مخاوف من إقرار حكم بالإعدام، وفق محاميه.