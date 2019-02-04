إحباط تهريب سجائر على (معبر الكرامة) وتحذير مهم للمسافرين











رام الله - دنيا الوطنتمكنت الجمارك الفلسطينية، والضابطة الجمركية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية العاملة على (معبر الكرامة)، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من السجائر والمعسل على المعبر.وقالت الإدارة العامة للمعابر والحدود، إنه تم ضبط 127 كروز دخان في المحاولة الأولى، وحوالي 40 كروز دخان و5 كيلو معسل في المحاولة الثانية، وتمت إحالة المضبوطات إلى الجهات ذات الاختصاص؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في ذلك.وحذرت الأجهزة الأمنية العاملة في المعابر، المسافرين من حمل أي أغراض لا تخصهم، منوهة إلى أن هناك بعض التجار يقومون بالطلب من المسافرين حمل بعض الأغراض على سبيل الأمانة، وفي الغالب، تكون بضائع مهربة او غير قانونية، مما يؤدي إلى عواقب قانونية وغرامات مالية.