(البنتاغون) الأمريكي يُرسل 3750 جندياً لحدود المكسيك

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إنها ستُرسل 3750 جندياً على الحدود الجنوبية الغربية مع المكسيك، لمدة ثلاثة أشهر؛ لدعم رجال الجمارك وحرس الحدود.





وأوضح المتحدث لوزارة الدفاع الأمريكية، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنيك): أن "نشر هذه القوة، سيزيد العدد الإجمالي للقوات العاملة في دعم الأفراد العاملين في الجمارك، وحماية الحدود إلى ما يقارب 4350 جندياً".







وأشار المتحدث إلى أنه سيتم حتى نهاية أيلول/ سبتمبر المقبل نشر أنظمة مراقبة متنقلة على الحدو، فضلاً عن 240 كيلومتراً من الأسلاك الشائكة بين نقاط التفتيش.

رام الله - دنيا الوطنيذكر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع في شهر كانون الثاني/ يناير من عام 2017 أمراً تنفيذياً ببناء سياج على طول الحدود الأميركية المكسيكية، يصر على أن تشارك المكسيك في تكلفة بنائه، وهو ما ترفضه المكسيك.