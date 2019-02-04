مقتل نائب رئيس الجيش اليمني

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وسائل إعلام يمنية، مقتل نائب رئيس هيئة الأركان اليمنية صالح الزنداني، متأثراً بجراح أصيب بها في هجوم الحوثيين بطائرة مسيرة على قاعدة العند في كانون الثاني/ يناير الماضي.ونعى وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، معمر الأرياني، في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع (تويتر)، نائب رئيس هيئة أركان الجيش اليمني، صالح الزنداني، بعد وفاته متأثراً بجراح أصيب بها إثر هجوم للحوثيين بطائرة مسيرة على قاعدة العند، بحسب ما نقلت شبكة (BBC).وأدى هجوم شنته جماعة الحوثي في العاشر من كانون الثاني/ يناير الماضي على عرض عسكري للجيش اليمني في قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج، إلى سقوط قتلى وجرحى من الجنود والقيادات العسكرية.وكان الزنداني، قد أصيب بجروح بليغة في رأسه، أفقدته الوعي لأيام، قبل أن يُتوفى في المستشفى.