فيديو: مصرع شخصين في حادث تحطم طائرة في كاليفورنيا

وقال مساعد رئيس قسم مكافحة حرائق مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا الأمريكية ، إن رجال الإطفاء يخططون لإجراء تفتيش في المنزل المكون من طابقين , والذي تم حرقه للتأكد من عدم وجود ضحايا إضافيين، وفق ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس".وتابع أنه لم يعرف ما إذا كان الأشخاص الذين قتلوا كانوا على متن الطائرة أو داخل المنزل، حيث تم نقل الجرحى إلى المستشفى.