مستشهداً بشكسبير.. نيكولاس مادورو يُشبه نفسه بـ "المسيح"

رام الله - دنيا الوطن

شبه الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، نفسه بالمسيح عيسى عليه السلام، مستشهداً بقول مأثور لشكسبير في كلمة ألقاها أمام حشد من القادة العسكريين قبيل مناورات للجيش.







وقال مادورو، وفق ما أوردت (روسيا اليوم): "أنا شخص عامل كيسوع المسيح المخلص، وأنا مسيحي ورع، وكلامي صادر من صدر مسيحي إلى ربه"، وفق تعبيره.



واقتبس الزعيم الفنزويلي عبارة شكسبير الخالدة حول السؤال الأبدي "أكون أو لا أكون"، وأضاف: "السؤال: هل نكون وطناً، أو نكون مستعمرة، هل تكون فنزويلا أو لا نكون أي شيء؟"، مؤكداً استعداد فنزويلا لاتخاذ كافة الإجراءات لحماية نفسها كدولة.وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية خانقة، تفاقمت إثر الانقسام في المجتمع بين مؤيدين للرئيس الشرعي نيكولاس مادورو، ومؤيدين لرئيس البرلمان المعارض خوان غوايدو.