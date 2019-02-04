للمرة الأولى تاريخيًا.. بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر يُقيمان في بيت واحد

رام الله - دنيا الوطناستقل بابا الفاتيكان فرنسيس، وشيخ الأزهر أحمد الطيب، سيارة واحدة، فضلاً عن إقامتهما في بيت واحد مشترك، خلال تواجدهما في الإمارات في مؤتمر الأخوة الدولي.ونشرت صفحة لقاء الأخوة الإنسانية، عبر موقع (إنستغرام)، صورة للإمام الطيب والبابا فرنسيس، يستقلان سيارة واحدة، وعلق عليها: "التواضع والتسامح متمثل في شخصيتين عظيمتين.. البابا فرنسيس، والإمام الطيب، يستقلان سيارة واحدة، ويقيمان في بيت واحد، وهذا يحدث للمرة الأولى في التاريخ على أرض الإمارات".وكان بابا الفاتيكان، قد وصل مساء أمس الأحد، العاصمة الإماراتية، أبو ظبي، في زيارة هي الأولى من نوعها لرأس الكنيسة الكاثوليكية لمنطقة الخليج.وزيارة البابا، تستمر ثلاثة أيام، يتخللها مشاركته في لقاء حول حوار الأديان، وقمة مع شيخ الأزهر أحمد الطيب في خامس لقاء بينهما خلال نحو ثلاث سنوات.وفي وقت سابق، دعا البابا إلى إنهاء الأزمة الإنسانية في اليمن، قائلاً: إنّ "صرخات الأطفال والآباء في اليمن ترتفع إلى الله"، حسب وكالة (أسوشيتيد برس).