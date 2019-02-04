اعتقال فلسطيني شرقي قطاع غزة بزعم اختراقه السياج الأمني

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوة عسكرية إسرائيلية، مواطناً فلسطينياً، بالقرب من السياج الأمني جنوب قطاع غزة.وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إنه تم تحويل المشتبه به للتحقيق، وزعم أنه تم العثور على سكين بالقرب من نقطة التسلل، تابعة كما يبدو للشاب الفلسطيني.يشار إلى أن جيش الاحتلال، يجري اليوم الاثنين، تدريبات عسكرية في غلاف غزة.وبحسب موقع (مفزاك لايف) ستجري قوات الجيش، اليوم الاثنين بين الساعة 05:00- 15:00 تدريباً عسكرياً في منطقة فرقة غزة.