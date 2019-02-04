شؤون فلسطينية

الإعلام الإسرائيلي يتهم الجهاد الإسلامي بجمع معلومات عن "مصر" لـ"إيران".. والأخيرة تنفي

الإعلام الإسرائيلي يتهم الجهاد الإسلامي بجمع معلومات عن "مصر" لـ"إيران".. والأخيرة تنفي
وفد الجهاد الإسلامي في مصر
خاص دنيا الوطن
نفت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الاثنين، ما انتشر عبر الإعلام الإسرائيلي، حول جمعهم معلومات عن مصر، وتحركات الجيش المصري في سيناء، ونقلها بتقارير إلى إيران، على حد زعمهم.

ونشر الإعلام الإسرائيلي، أن حركة الجهاد الإسلامي، قامت مؤخراً بتوجيه رجال جمع العملومات لديها نحو مصر، ويتم تحويل التقارير لإيران، وأن وحدات الاستخبارات التابعة للتنظيم تضم مراقبين ووحدات الطائرات الصغيرة، والتي تحمل كاميرات عالية الجودة.

وإعتبرت الجهاد الإسلامي، أن ما يروجه الإعلام الإسرائيلي، هو  كذب وتحريض للإيقاع بين مصر والحركة، مطالبة المواطنين والإعلام بالحذر واليقظة.

وادعى الصحفي المعروف "اوهاد حمو" والمختص بالشأن العربي في قناة الأخبار 12، أنه وبعد انتخاب زياد النخالة، أصبحت العلاقات قوية جداً بين الجهاد وإيران، حيث إن الجهاد أصبحت عين إيران في غزة وأيضا في مصر. 

وأضاف حمو: حسب مصادر فلسطينية قالت: إن الجهاد الإسلامي وسرايا القدس، الذراع العسكري للجهاد الإسلامي تعملان على مدار الساعة، ووحدة الرصد والتحليل التي كانت تعمل سابقاً ضد إسرائيل، مؤخراً تغيرت الأوامر، وطُلب منهم العمل ضد مصر، حيث طلب منهم رصد الجيش المصري، ورصد تحركاته، وعدد الجنود والآليات التي يستخدمونها، ويتم مباشرة تحويل المعلومات لإيران.

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