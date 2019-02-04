شاهد: أردوغان: استمعت لتسجيلات مقتل خاشقجي و22 متهماً بالقضية

رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إنه استمع لتسجيلات صوتية توثق لحظة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول العام الماضي.





وأوضح أردوغان، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء، أن "المتورطين بجريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي 22 شخصًا".







وأضاف: "استمعت لتلك التسجيلات، ولا استيطيع فهم صمت الولايات المتحدة إزاء الجريمة، والحكومة السعودية ملزمة بتقديم توضيحات".

وأجرت أنييس كالامار، مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء، والإعدام التعسفي، محادثات في أنقرة واسطنبول مع وزراء ومسؤولين في المخابرات، ورئيس مكتب الادعاء في اسطنبول.







وقالت محققة الأمم المتحدة، التي تقود تحقيقاً في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تركيا الخميس الماضي، إنها لم تتلق بعد كل المعلومات التي تريدها؛ لكنها ما زالت تأمل في إجراء تحقيق ناجح.وقُتل خاشقجي، الذي كان يكتب بصحيفة (واشنطن بوست) ويقيم في الولايات المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر في القنصلية السعودية باسطنبول.