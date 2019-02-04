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شاهد: "خطة الموت".. تفاصيل رسالة صدام حسين لابنته رغد

شاهد: "خطة الموت".. تفاصيل رسالة صدام حسين لابنته رغد
رام الله - دنيا الوطن
نشرت الابنة الكبرى للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، رغد، ما قالت إنه رسالة من والدها بعد اعتقاله من قبل القوات الأمريكية، عن خطة موته.

وجاء في الرسالة، وفق ما أودرت (روسيا اليوم)، والتي حملت عنوان "خطة الموت": "إنهم ماضون في خطة الموت".

وقالت رغد: "بضع كلمات لخّص بها صدام حسين مصيره المحتوم بعد وقوعه أسيراً لدى الأمريكيين في كانون الأول/ ديسمبر 2003".

وحسب روسيا اليوم، فإن هذه الرسالة، بعثها صدام بخط يده لابنته رغد، عبر أحد الجنرالات الذي قدم له ورقة تمثل دعوة لشعب العراق ومقاومته المسلحة؛ لإلقاء السلاح، وعدم المقاومة.

من ناحيتها، قالت محامية صدام السابقة بشرى خليل، إنها اطلعت
على رسالة أخرى بعثها لابنته رغد يوصي فيها "بدفنه بالرمادي في حال لم يتمكنوا من دفنه بقريته العوجة".

 

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