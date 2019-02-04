صحيفة: دول عربية تدخلت في مشاورات تشكيل حكومة منظمة التحرير

رام الله - دنيا الوطنأكد موقع صحيفة (الخليج أونلاين)، نقلًا عن مصادر فلسطينية، وصفها بـ"رفيعة المستوى" في الضفة الغربية، وجود تدخلات عربية غير مسبوقة في المشاورات التي تجري منذ عدة أيام في ملف تشكيل الحكومة الفصائلية، التي من المقرّر أن ترى النور خلال الأسابيع القليلة المقبلة.وقال الموقع القطري، إن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يريد أن تحظى حكومته المقبلة بتأييد عربي ودولي وحتى إسرائيلي، وذلك تفادياً لحدوث أي عقبات أو عراقيل من شأنها أن تعطّل عمل حكومته.وأوضح، أن هناك مشاورات تجري على قدم وساق مع دول عربية من أجل تشكيل تلك الحكومة، "ومنها مصر والسعودية، اللتان تتدخلان بشكل مباشر في المشاورات وتطرحان أفكاراً تتعلّق بوزرائها"، مشيرًا إلى أن تلك الدولتين ترغبان بأن تكون حكومة فلسطينية "تحظى برضا الجميع في الخارج أكثر منه في داخل فلسطين".المصادر ذكرت، أن الحكومة قطعت شوطاً كبيراً في المشاورات الداخلية ومع الدول العربية، وتم إنجاز بعض الخطوات المهمة، لافتةً إلى أن أبو مازن، أبلغ مصر والسعودية وحتى الأردن، بأن رئيس الحكومة المقبلة، سيكون من قيادة الصف الأول لحركة فتح.وأضافت: من بعض النصائح التي قُدّمت للرئيس الفلسطيني، بملف تشكيل حكومته الجديدة من قبل الدول العربية؛ أن تتكوّن معظمها من شخصيات تحظى بقبول ورضا من قبل إسرائيل، وألا تكون تلك الشخصيات محل خلاف مع إسرائيل، وحتى الإدارة الأمريكية، ليسهل عمل الحكومة.