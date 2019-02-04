إثر شجار عائلي.. إحراق ثلاثة محالات تجارية في الظاهرية جنوب الخليل







رام الله - دنيا الوطنأخمدت طواقم مركز دفاع مدني الظاهرية في محافظة الخليل فجر اليوم الاثنين، النيران التي نشبت في ثلاثة محلات تجارية ببلدة الظاهرية جنوب الخليل.وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني، أن الطواقم عملت على إخماد النيران التي أضرمت في ثلاثة محلات لبيع الشوادر في البلدة، بعد وقوع شجار بين عائلتين، وتم حصر النيران والحد من اتساع مساحتها، وتأمين باقي البضائع، ومحتويات وأجزاء المحلات.