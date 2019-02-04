مقربون من غانتس ويعلون: تحالفات سياسية جديدة الفترة المقبلة

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (يسرائيل هيوم): إن مصادر في حزب موشيه يعلون، الذي تحالف الأسبوع الماضي مع حزب بيني غانتس، أعلنت أن هذا ليس آخر تحالف، وأنه من المتوقع أن تكون هناك تحالفات إضافية.وفقاً للاتفاق بين غانتس ويعلون، سيتم حجز المكان الثاني في القائمة ليعلون، والأماكن 5 و8 و13 و18 و23 لأعضاء من حزبه. ولكن من الناحية العملية لم يتم بعد تحديد من سيتم تعيينه في هذه الأماكن بسبب التحالفات الإضافية المتوقعة.وأضافت الصحيفة: في هذه الأثناء، يتحدث غانتس، أيضًا، مع رئيس الأركان الأسبق، غابي أشكنازي، الذي ما زال يدرس ما إذا سينضم إلى الحلبة السياسة، وليس سرا أن حزب غانتس مهتم بضمه إلى القائمة، وإن لم يتم ذلك، فعلى الأقل الحصول على دعمه من الخارج.أما بالنسبة للاتصالات مع يائير لبيد، فإن حزب غانتس لا يزال يتمسك بالموقف القائل إنه لا يوجد سبب لغانتس حتى يتخلى عن قيادة حزب مشترك. ويأمل الحزب أنه إذا استمر غانتس في الارتفاع في استطلاعات الرأي وواصل لبيد التراجع، فسيتم إقناع لبيد بالتخلي عن المركز الأول في القائمة.وفي المقابل تتواصل الاتصالات مع أورلي ليفي أبكسيس، لفحص إمكانية ضم حزبها إلى تحالف غانتس- يعلون.