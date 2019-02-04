دولي

مقربون من غانتس ويعلون: تحالفات سياسية جديدة الفترة المقبلة

مقربون من غانتس ويعلون: تحالفات سياسية جديدة الفترة المقبلة
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يسرائيل هيوم): إن مصادر في حزب موشيه يعلون، الذي تحالف الأسبوع الماضي مع حزب بيني غانتس، أعلنت أن هذا ليس آخر تحالف، وأنه من المتوقع أن تكون هناك تحالفات إضافية.

وفقاً للاتفاق بين غانتس ويعلون، سيتم حجز المكان الثاني في القائمة ليعلون، والأماكن 5 و8 و13 و18 و23 لأعضاء من حزبه. ولكن من الناحية العملية لم يتم بعد تحديد من سيتم تعيينه في هذه الأماكن بسبب التحالفات الإضافية المتوقعة.

وأضافت الصحيفة: في هذه الأثناء، يتحدث غانتس، أيضًا، مع رئيس الأركان الأسبق، غابي أشكنازي، الذي ما زال يدرس ما إذا سينضم إلى الحلبة السياسة، وليس سرا أن حزب غانتس مهتم بضمه إلى القائمة، وإن لم يتم ذلك، فعلى الأقل الحصول على دعمه من الخارج.

أما بالنسبة للاتصالات مع يائير لبيد، فإن حزب غانتس لا يزال يتمسك بالموقف القائل إنه لا يوجد سبب لغانتس حتى يتخلى عن قيادة حزب مشترك. ويأمل الحزب أنه إذا استمر غانتس في الارتفاع في استطلاعات الرأي وواصل لبيد التراجع، فسيتم إقناع لبيد بالتخلي عن المركز الأول في القائمة.

وفي المقابل تتواصل الاتصالات مع أورلي ليفي أبكسيس، لفحص إمكانية ضم حزبها إلى تحالف غانتس- يعلون. 

أخبار ذات صلة

فلسطيني رئيسًا للسلفادور

فلسطيني رئيسًا للسلفادور

هل تتحالف الأحزاب اليمينية مع نتنياهو في الانتخابات المقبلة؟

هل تتحالف الأحزاب اليمينية مع نتنياهو في الانتخابات المقبلة؟

البابا فرنسيس يصل الإمارات في زيارة تاريخية

البابا فرنسيس يصل الإمارات في زيارة تاريخية

مصرع سبعة أشخاص في حادث قطار شرقي الهند

مصرع سبعة أشخاص في حادث قطار شرقي الهند

ترامب: نريد إبقاء قواتنا في العراق لـ &#34;مراقبة إيران&#34;

ترامب: نريد إبقاء قواتنا في العراق لـ "مراقبة إيران"

سبعة قتلى في انقلاب حافلة تقل 33 طفلا قرب موسكو

سبعة قتلى في انقلاب حافلة تقل 33 طفلا قرب موسكو

مرشحة للرئاسة الأميركية تتحدى ترامب بالحمض النووي

مرشحة للرئاسة الأميركية تتحدى ترامب بالحمض النووي

سفير فنزويلا في العراق ينشق عن مادورو

سفير فنزويلا في العراق ينشق عن مادورو

التعليقات

الدنيا حكايات

سلطة فلسطينية بلا حكومة

سلطة فلسطينية بلا حكومة

شؤون فلسطينية

الاحتلال يُبعد 7 مقدسيات عن الأقصى لمدة أسبوعين

الاحتلال يُبعد 7 مقدسيات عن الأقصى لمدة أسبوعين

إثر شجار عائلي.. إحراق ثلاثة محالات تجارية في الظاهرية جنوب الخليل

إثر شجار عائلي.. إحراق ثلاثة محالات تجارية في الظاهرية جنوب الخليل

الدفاع المدني يتعامل مع 149 حادث إطفاء وإنقاذ خلال أسبوع

الدفاع المدني يتعامل مع 149 حادث إطفاء وإنقاذ خلال أسبوع

أسعار صرف العملات اليوم الاثنين

أسعار صرف العملات اليوم الاثنين

الاثنين: ارتفاع على درجات الحرارة والأجواء صافية ولطيفة

الاثنين: ارتفاع على درجات الحرارة والأجواء صافية ولطيفة

سياسي فلسطيني: الانتخابات الإسرائيلية قد تدفع للتخفيف عن غزة

سياسي فلسطيني: الانتخابات الإسرائيلية قد تدفع للتخفيف عن غزة

دفاع مدني عناتا يُجلي أربعين عائلة بعد اندلاع حريق بمبنى سكني

دفاع مدني عناتا يُجلي أربعين عائلة بعد اندلاع حريق بمبنى سكني

مصرع ستة أشخاص وإصابة 617 آخرين في 964 حادث سير الشهر الماضي

مصرع ستة أشخاص وإصابة 617 آخرين في 964 حادث سير الشهر الماضي

منوعات

نقل فنانة شهيرة للمستشفى بعد جلسة تصوير مثيرة

نقل فنانة شهيرة للمستشفى بعد جلسة تصوير مثيرة

فتاة تدعو لمذيع سعودي بـ&#34;التوفيق&#34; فتلقت صدمة قاسية

فتاة تدعو لمذيع سعودي بـ"التوفيق" فتلقت صدمة قاسية

أفضل موهبة عربية في أمريكا.. بسمة العتيبي أول مطربة بوب سعودية تسحر الجمهور بصوتها

أفضل موهبة عربية في أمريكا.. بسمة العتيبي أول مطربة بوب سعودية تسحر الجمهور بصوتها

أول ظهور لشهيرة بدون حجاب بصحبة سهير رمزي في حفل خيري

أول ظهور لشهيرة بدون حجاب بصحبة سهير رمزي في حفل خيري

سخريةٌ عارمةٌ من إليسا بسبب رقصتها الغريبة في حفل &#34;دبي&#34;

سخريةٌ عارمةٌ من إليسا بسبب رقصتها الغريبة في حفل "دبي"

أحلام تنهار بالبكاء لحظة احتضانها نوال الكويتية في اللقاء الأول بعد الصلح

أحلام تنهار بالبكاء لحظة احتضانها نوال الكويتية في اللقاء الأول بعد الصلح

الأزهر الشريف يعترض على اسم مسلسل رانيا يوسف

الأزهر الشريف يعترض على اسم مسلسل رانيا يوسف

أشهرهن أم كلثوم والسندريلا.. فنّانات لم تكن تعلم أنهن ضحايا زواج عُرفي

أشهرهن أم كلثوم والسندريلا.. فنّانات لم تكن تعلم أنهن ضحايا زواج عُرفي

اتهام أكرم حسني بإهانة الصعايدة بسبب هذا الإعلان

اتهام أكرم حسني بإهانة الصعايدة بسبب هذا الإعلان

نانسي عجرم تنشر أول صورة لمولودتها وترحب بها برسالة مؤثرة

نانسي عجرم تنشر أول صورة لمولودتها وترحب بها برسالة مؤثرة

عربي

القاهرة تكشف تفاصيل مشروع المنطقة الصناعية الروسية المصرية

القاهرة تكشف تفاصيل مشروع المنطقة الصناعية الروسية المصرية

اعتقال شخصَيْن حاولا التسلل من الأردن إلى &#34;إسرائيل&#34;

اعتقال شخصَيْن حاولا التسلل من الأردن إلى "إسرائيل"

برلمانيون مصريون يقترحون تعديل الدستور للسماح ببقاء الرئيس في الحكم

برلمانيون مصريون يقترحون تعديل الدستور للسماح ببقاء الرئيس في الحكم

تصرف مُفاجئ من الأمير تميم لأطفال قطريين لدى استقبال أبطال آسيا

تصرف مُفاجئ من الأمير تميم لأطفال قطريين لدى استقبال أبطال آسيا