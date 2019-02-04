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الدفاع المدني يتعامل مع 149 حادث إطفاء وإنقاذ خلال أسبوع

الدفاع المدني يتعامل مع 149 حادث إطفاء وإنقاذ خلال أسبوع
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
تعاملت طواقم الدفاع المدني منذ مطلع الأسبوع الماضي في محافظات الوطن مع 149 حادثاً، منها 71 حادث حريق و78 حادث إنقاذ، وحالات تقديم مساعدة، نتج عنها إصابة 34 شخصاً في حوادث سير وحوادث حريق، إضافة لخسائر مادية في الممتلكات.

وكانت حوادث الحريق التي ذكرها التقرير في منازل ومركبات ومؤسسة ومخبز ومحل تجاري ومخزن ومطعم ومحولات وأعمدة كهربائية وحالات حرائق مختلفة، وعن أسباب وقوع الحوادث كانت نتيجة الحرق العمد والإهمال وتماس كهربائي وأسباب مجهولة.

وكانت حوادث الإنقاذ نتيجة حوادث سير، وحالات إنقاذ محاصرين، وإنقاذ حيوانات، وسحب مركبات عالقة، وفتح طرق ومعالجة وإحتواء تسرب للغاز المنزلي، وإنقاذ من مكان مغلق وحالات إزالة أشجار وإزالة زيوت وغيرها، وعن أسباب حالات الإنقاذ كانت: نتيجة إنزلاق مركبات وتصادم وتدهور مركبات وحالات دهس، وحالات بمصاعد كهربائية عالقة وإنقاذ من منزل مغلق، ونتيجة للإهمال وحالات نتيجة عوامل طبيعية وأعمال حفريات وإسطوانات غاز وأسباب مختلفة.

كما وأصدرت إدارة الوقاية والسلامة العامة 1213 تصريحاً بعد الكشف على منشآت ومؤسسات وحرف المختلفة ومطابقتها لشروط الوقاية والسلامة العامة بعد إنجاز 2545 جولة ميدانية، والكشف ومنح تصريح عمل لـ 238 مصعداً كهربائياً في المحافظات. 

وعقد 16 دورة تدريبية في علوم الدفاع المدني والسلامة المنزلية والتوعية والإرشاد والتدريب على السلوك والتصرف السليم خلال الحوادث والتأهب والاستعداد لها استفاد منها 1365 متدرباً.

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